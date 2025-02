Secretaria do Estado da Saúde firma parceria com o Vida Spa de Joinville e inicia cirurgias eletivas pelo SUS

Foto: Divulgação Ascom/SES

Em parceria com a Secretaria do Estado da Saúde (SES), o Instituto Vida Spa de Joinville deu início às cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade será responsável por realizar procedimentos de média complexidade ambulatorial e hospitalar, ampliando o acesso da população a atendimentos cirúrgicos especializados. O contrato firmado entre o hospital e a SES prevê a realização de 45 cirurgias por mês.

“A parceria com toda a rede de hospitais, municípios e o comprometimento das equipes está sendo fundamental para seguirmos avançando com essas ações. Seguindo a determinação do governador Jorginho Mello, estamos atuando para que todos os pacientes sejam atendidos em um tempo digno e o mais próximo de suas casas”, reforça o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A iniciativa abrange procedimentos em diversas áreas, como pequenas cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa, cirurgias das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço, além de intervenções no aparelho digestivo, órgãos anexos, parede abdominal, sistema osteomuscular e aparelho geniturinário.

O contrato firmado com a SES prevê um repasse mensal de R$ 110 mil, totalizando R$ 1,3 milhão por ano. O atendimento incluirá consultas especializadas para pré-avaliação cirúrgica, assegurando que os pacientes estejam aptos para os procedimentos.

De acordo com Graziela Vieira de Alcântara, gerente Regional de Saúde de Joinville, as negociações para a parceria com o Instituto Vida Spa começaram em agosto de 2023. Em dezembro do mesmo ano, foi aberto um processo para a contratualização das cirurgias eletivas. No entanto, em 2024, a epidemia de dengue na macrorregião Norte e Nordeste do estado exigiu uma ação emergencial, com a alocação de 50 leitos para o atendimento de casos de dengue tipo C.

“Após essa ação emergencial, foi possível retomar o plano de trabalho para a realização de cirurgias eletivas na instituição e hoje vemos a concretização deste plano, com a realização das primeiras cirurgias”, disse Graziela.

A iniciativa representa um esforço conjunto entre o setor público e privado para ampliar o acesso à saúde de qualidade, reduzindo filas e agilizando o atendimento. Com o início das cirurgias eletivas, a expectativa é que centenas de pacientes sejam beneficiados ao longo do ano, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento do SUS na região de Joinville.

