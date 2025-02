Saúde Estadual forma 56 novos especialistas em Saúde Primária pelo programa FEPAPS

O FEPAPS/SC foi aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em fevereiro de 2020 e implantado em 2021. É um programa pioneiro no Brasil. Desenvolvido pela SES em parceria com municípios integrantes da Rede de Integração Ensino e Serviço para Atenção Primária, o programa se destaca por sua abordagem inovadora e multicêntrica, atualmente presente em 40 municípios catarinenses.

