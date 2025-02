Epagri de Lages estuda o uso do bagaço da maçã na pecuária de corte

A maçã está na lista dos experimentos da Estação Experimental de Lages, aproveitando a enorme oferta da fruta na Serra Catarinense – Fotos: Pablo Gomes/Epagri

Alimentação saudável para o gado, a correta destinação de resíduos prejudiciais à natureza e a possibilidade de ganhos financeiros para fornecedor e consumidor. O bagaço da maçã apresenta-se como uma alternativa para a pecuária de corte, e a viabilidade é estudada na Epagri.

A pesquisa é conduzida pelas zootecnistas Vanessa Ruiz Fávaro e Ângela Fonseca Rech, ambas da Estação Experimental em Lages. Cientes de bons resultados obtidos por outros profissionais com laranja, uva, abacaxi e até resíduos de cerveja, Vanessa e Ângela inseriram a maçã na lista dos experimentos, aproveitando a enorme oferta da fruta na Serra catarinense, especialmente na região de São Joaquim, que deve colher aproximadamente 290 mil toneladas nesta safra.

Com atividades a campo e em laboratório, as pesquisadoras buscam avaliar o bagaço da maçã, produzido pela indústria após o processamento da fruta, como alternativa de alimento para o gado, em substituição ou complemento a outros alimentos nobres e de consumo humano, como milho e soja. O objetivo não é colocar o resíduo da fruta como único alimento do animal, mas introduzi-lo como componente de uma dieta adequada.

“O bagaço da maçã é pobre em proteína, mas rico em energia. Também tem carboidrato solúvel e de fácil digestão, o que libera os nutrientes mais rapidamente quando o animal ingere. Por isso, é importante balancear a alimentação”, explicam as pesquisadoras.

O foco dos estudos não é o gado em confinamento, mas em pastejo, onde há oscilação no crescimento do pasto ao longo do ano. No outono que se aproxima, acontece a carência de pastagem. Assim, o bagaço da maçã entra como suplementação estratégica, pois exige planejamento.

O produtor pode conservar o resíduo na forma de silagem, por no mínimo 40 dias, antes de disponibilizá-lo ao animal. Ou seja, exatamente agora, nesta época do ano, quando a colheita da maçã está em fase inicial, pode-se armazenar o bagaço para utilizá-lo no outono. O período da safra é o ideal para isso. O armazenamento na forma de silagem preserva o resíduo, evitando a exposição ao ar livre, fermentações indesejáveis e a produção de toxinas que podem resultar até na morte de animais.

Foto: Reprodução/Secom SC

As pesquisas na Epagri Lages já apontam que o bagaço da maçã permanece em boas condições até um ano depois, desde que devidamente conservado em silo sem oxigênio para evitar a fermentação indesejada. E a expectativa é que os estudos evoluam no sentido de indicar que este prazo pode ser de até dois anos com o silo fechado.

“Muitos produtores já têm silo em suas propriedades e podem fazer adaptações sem um custo elevado”, orientam as zootecnistas.

Produtor precisa conhecer o resíduo antes de alimentar o gado

Embora seja uma boa alternativa de alimentação para o gado, as pesquisadoras Vanessa Fávaro e Ângela Rech orientam os produtores a conhecerem o bagaço da maçã que irão utilizar. Elas alertam que resíduos agroindustriais não têm padrão de qualidade, e a composição pode variar em função do processamento pela indústria, o que exige uma análise bromatológica do material.

O material experimentado por Vanessa no campo é analisado por Ângela no Laboratório de Nutrição Animal, onde são avaliados teores de proteína, matéria seca, matéria orgânica, fibras, gordura e estimativa de digestibilidade.

Os produtores podem ter acesso a este tipo de análise em laboratórios particulares ou até mesmo na própria Estação Experimental de Lages, a única da Epagri que realiza este serviço em Santa Catarina.

Boa alternativa ambiental e econômica para a indústria

Embora seja necessário avaliar a viabilidade do transporte, considerando que o bagaço da maçã é um material bastante úmido, composto por cerca de 80% de água, a sua utilização para alimentação animal pode ser uma boa oportunidade para a indústria, que tem a obrigação de dar o destino final correto por se tratar de um material poluente quando descartado de maneira incorreta.

Desta forma, a indústria pode comercializar o resíduo para o produtor, cumprindo uma exigência da legislação ambiental e faturando com algo que seria descartado. Já o produtor, por sua vez, pode adquirir um alimento de qualidade a um custo menor que outros mais nobres.

Estudos avançam e irão orientar o produtor

Os estudos das zootecnistas da Epagri Lages contam com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) e fornecimento do bagaço de maçã pela empresa TC Agronegócios.

O objetivo de Vanessa e Ângela é publicar, em 2026, um boletim didático com informações técnicas sobre o passo a passo da utilização do bagaço da maçã, de maneira que o produtor saiba como proceder em relação à silagem e para quais categorias de animal oferecer o resíduo da fruta que leva o nome da Serra Catarinense até os mercados consumidores mais exigentes do mundo.

* Pablo Gomes, jornalista bolsista da Epagri/Fapesc.

Mais informações e entrevistas: Ângela Fonseca Rech e Vanessa Ruiz Fávaro, pesquisadoras da Estação Experimental da Epagri em Lages, fones (49) 3289-6414/6428

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-6596.