Abordagem integrativa potencializa procedimentos estéticos

Dr. Aldo Grisi atua em Salvador (BA), Itabuna (BA), São Paulo (SP) e Maceió (AL) com tratamentos estéticos corporais nos membros inferiores de celulite, flacidez e procedimentos glúteos. Além disso, é especialista em tratamentos minimamente invasivos e nutrologia, utilizando protocolos que combinam estética, saúde e longevidade com uma abordagem baseada em evidências científicas, com foco no bem-estar físico e emocional dos pacientes.

Segundo o especialista, também é necessário entender as expectativas do paciente para montar um plano personalizado. “Essa abordagem garante que os tratamentos sejam eficazes, seguros e alinhados às metas de cada um”, afirma.

Quando questionado a respeito de quais são os procedimentos mais buscados para harmonização corporal, Dr. Aldo Grisi conta que as modalidades com maior procura são:

De acordo com o último relatório da ISAPS, os procedimentos não cirúrgicos superam as cirurgias plásticas em número. “Isso reflete a busca por soluções eficazes, mas que não envolvam cortes, internações e longos períodos de recuperação”, comenta Dr. Aldo Grisi.

