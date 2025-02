BNDES e Ministério da Defesa vão restaurar Monumento aos Pracinhas

O Ministério da Defesa, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Exército Brasileiro assinaram nesta sexta-feira (21) um acordo de cooperação técnica para incentivar a revitalização e restauração das instalações do Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. A ideia é colaborar com a conservação do legado dos combatentes brasileiros que lutaram em solo europeu, além de destacar a importância do espaço cultural para a história e a memória coletiva do povo brasileiro.

O monumento é um equipamento cultural e um mausoléu, que guarda os restos mortais de ex-combatentes brasileiros mortos em solo italiano durante o conflito contra o nazifascismo.

O projeto de revitalização e restauração do monumento será feito em parceria com Fundação Cultural Exército Brasileiro (Funceb) e será executado em três etapas, prevendo nove licitações com valor total estimado em R$ 58,6 milhões. Além de melhorar as condições de guarda e preservação do acervo, o projeto pretende atrair mais visitantes, com acessibilidade também para pessoas com deficiência, e ao aumento da segurança para militares e visitantes.

O acordo formaliza a parceria para troca de informações e auxílio técnico pelo prazo de 60 meses, a contar da data da assinatura do documento, podendo ser prorrogado mediante aditivo. O BNDES se dispôs a prestar suporte técnico ao Exército nas atividades a serem realizadas no restauro do monumento, assim como articulação de recursos adicionais para o projeto. Pelo acordo firmado nesta sexta-feira, não há transferência de recursos entre as duas partes.

“O Brasil tem que dar muito mais atenção a essa parte da memória e da história. Temos que nos empenhar em dar visibilidade. O Brasil foi o único país da América do Sul a enviar tropas para combater do outro lado do Atlântico em solo europeu”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

“Reverenciar a memória dos antepassados é um ato de gratidão e reconhecimento da contribuição que deram ao país. O memorial retrata a exitosa participação brasileira na Segunda Guerra Mundial”, acrescentou o ministro da Defesa, José Múcio.

Memória

Conhecido popularmente como “Monumento aos Pracinhas”, o local foi inaugurado em 5 de agosto de 1960, com a missão de honrar a memória dos militares brasileiros que morreram na Segunda Guerra Mundial. O local é também um relevante ponto turístico carioca, que atrai visitantes dos mais variados lugares do mundo.

O Monumento aos Pracinhas recebeu a primeira intervenção em 1972, quando foram identificados problemas na plataforma em balanço, mas voltou a apresentar trincas após 12 anos. No início dos anos 90, houve vistoria técnica e busca por convênios, mas a revitalização só veio em 2001. Atualmente, suas estruturas encontram-se deterioradas e com risco de colapsar.