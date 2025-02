Saúde em Obras: Governo do Estado entrega nova UTI adulto e neonatal do Hospital Regional de São José

Fotos: Silviane Mannrich / SES

As reformas e manutenções no Hospital Regional de São José avançam, trazendo melhorias para a assistência à saúde da população. Nesta sexta-feira, 21, foi entregue a nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, localizada nas instalações do antigo Hospital Dia, que estava desativado. A obra, financiada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), conta com nove leitos de internação comum e um leito de isolamento, uma novidade no hospital. Além disso, foram concluídas as reformas na UTI Neonatal que já está recebendo pacientes e equipes médicas.

“Estamos dando prosseguimento a orientação do governador Jorginho Mello de revitalizar todos os hospitais públicos estaduais e investir em toda a rede de Saúde de Santa Catarina, para trazer mais benefícios e qualidade de atendimento à população. Hoje, no Hospital Regional de São José, entregamos uma nova UTI com 10 leitos. Também inauguramos a revitalização da UTI Neonatal, com 30 leitos, e um novo espaço para a saúde ocupacional visando atender com qualidade os servidores. Dessa maneira vamos prosseguir investindo em outras unidades públicas estaduais, bem como nos hospitais da rede filantrópica do nosso estado, trazendo mais saúde para a nossa população”, reforça o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

UTI Adulto

A UTI adulto possui 227 metros quadrados e foi totalmente reestruturada, com sistemas elétricos, hidráulicos, de climatização e controle de acesso, além de acabamentos, mobiliário e adequações às normas técnicas. “Havia uma antiga UTI da emergência improvisada na pandemia do Covid e se manteve pelo alto número de pacientes, porém não atendia às normas técnicas. Ela foi desativada e criada uma nova área com toda infraestrutura necessária. A nova UTI está pronta e começará a atender na segunda-feira, dia 24”, explica Daywson Koerich, diretor do HRSJ. Com a mudança, a emergência ganhará novos leitos de enfermaria, que serão viabilizados pela reforma do espaço anteriormente ocupado.

Com isso, o HRSJ mantém dois serviços de UTI adulto, totalizando 28 leitos. A primeira unidade está no segundo andar, com toda a estrutura necessária, e a nova UTI foi instalada no espaço onde antes funcionava o Hospital Dia, seguindo as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Foto: Reprodução/Secom SC

UTI Neonatal

As melhorias na UTI Neonatal contaram com novos mobiliários, pintura, revisão elétrica e ambientes mais acolhedores e humanizados para os recém-nascidos que necessitam de cuidados intensivos. Em dezembro de 2024, a primeira ala da UTI Neonatal também havia sido revitalizada. Todo o processo foi planejado para que as reformas ocorressem sem interrupções no atendimento, garantindo a continuidade da assistência aos pacientes.

Outras áreas do hospital também receberam melhorias, como espaços administrativos, corredores e o setor de terapia ocupacional, proporcionando um ambiente mais funcional e adequado ao atendimento.

Foto: Reprodução/Secom SC

“A saúde ocupacional deste hospital já existe há muitos anos e nos últimos seis meses vem passando por revitalização. Hoje teremos a oportunidade de entregar para o servidor um local muito mais humanizado para que ele possa fazer o seu acompanhamento de saúde, seus periódicos, e acompanhamento psicológico. É um momento de muita satisfação, pois todo o benefício de saúde, de cuidar de quem cuida, terá reflexo direto na assistência ao paciente e esse é o nosso objetivo”, comemora a coordenadora da Saúde Ocupacional do HRSJ, Andréia Sgrott.

As obras foram viabilizadas com recursos da Secretaria de Estado da Saúde e do Grupo Koerich.