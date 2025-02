Udesc Cefid oferece avaliação gratuita do assoalho pélvico a mulheres que tiveram bebê no último ano

Foto: Divulgação / Udesc

Mulheres que tiveram bebê no último ano podem receber avaliação gratuita do assoalho pélvico no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), no Bairro Coqueiros, em Florianópolis.

O serviço ocorre em duas pesquisas do Laboratório de Biomecânica da Udesc Cefid, por meio do programa de extensão MaternAção: Fisioterapia na Saúde Materna, que é coordenado pela professora Gesilani Honório, integrante do Departamento de Fisioterapia e do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFT).

Os estudos também são orientados pela docente. Em um deles, a mestranda em Fisioterapia Gabriela Bosquetti Grams pretende avaliar cem mulheres puérperas com mais de 45 dias pós-parto, tanto normal quanto cesariano.

“Iremos avaliar a função sexual e a função do assoalho pélvico com os principais aparelhos para medição, que são a eletromiografia de superfície e a ultrassonografia”, explica a pesquisadora.

De acordo com ela, os atendimentos ocorrem em horários diferentes, conforme a disponibilidade das participantes. “Oferecemos diagnóstico fisioterapêutico, e as voluntárias poderão ser encaminhadas para atendimentos de forma gratuita na Clínica Escola de Fisioterapia da Udesc Cefid ou no projeto de extensão MaternAção”, destaca.

A outra pesquisa que também oferece atendimentos está sendo feita pela mestranda em Fisioterapia Natália Aguiar. Esse estudo abrange o mesmo público, mas está direcionado para análise de marcha, postura e disfunções do assoalho pélvico.

Mulheres puérperas interessadas em participar das pesquisas podem mandar mensagem para o WhatsApp (48) 99160-5545 e para o e-mail [email protected] .

Sobre o MaternAção

O programa MaternAção: Fisioterapia na Saúde Materna é voltado para a reabilitação da saúde materna na gravidez, no parto e no pós-parto, fazendo atendimento fisioterapêutico em mulheres gestantes e puérperas.

Mais informações sobre a iniciativa podem ser obtidas pelo telefone (48) 3664-8670, pelo e-mail [email protected] e pelo perfil do programa no Instagram .

Assessoria de Comunicação da Udesc Cefid

Jornalista Rodrigo Brüning Schmitt

E-mail: [email protected]

WhatsApp: (48) 98801-7729

Telefone: (48) 3664-8637