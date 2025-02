Na quarta missão portuguesa em SC, Governo do Estado e Portugal firmam acordo entre agências de atração de investimentos privados

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O Governo de Santa Catarina assinou, nesta sexta-feira, 21, um termo de cooperação para impulsionar investimentos de empresas portuguesas em Santa Catarina e de empresas catarinenses em Portugal. O ato foi realizado na Casa d’Agronômica após o governador Jorginho Mello receber o ministro da Economia de Portugal, Pedro Reis, o secretário de Estado do Turismo de Portugal, Pedro Machado, o diretor de Turismo de Portugal, Bernardo Cardoso, e Miguel Relvas, consultor de empresas em Portugal e no Brasil. Participou da reunião, também, o ex-governador Jorge Bornhausen, que já foi Embaixador do Brasil em Portugal.

“É a quarta missão que vem para SC, é o quarto contato com Portugal. E tendo resultados, por exemplo, com os voos da TAP que são um sucesso absoluto. Entendimentos comerciais, o credenciamento do nosso embaixador honorário, que é o Miguel. Eu não tenho dúvida de que nós estamos fazendo avanços. Missões pontuais para levar a nossa indústria, os nossos empresários que são arrojados para Portugal, para ver tudo o que eles estão fazendo lá e também trazer missões de portugueses para investir em Santa Catarina, como foi com o presidente do grupo Vila Galé, para a construção aqui de hotéis e resorts de alto padrão internacionais”, explicou o governador.

O ministro da Economia destacou, como exemplo de possível avanço entre o estado e o país europeu, várias oportunidades do mercado da Tecnologia e Inovação. “Startups daqui podem aproveitar para entrar na Europa e escalar. Queremos o apoio de Santa Catarina para encontrar projetos e players concretos em vários setores”, afirmou Pedro Reis.

Foto: Reprodução/Secom SC

Parceria estratégica

O convênio assinado já consolida uma parceria estratégica entre a Invest SC, agência de atração de investimentos catarinense, com a Portugal Turismo, empresa pública portuguesa que atua de forma parecida, em busca de firmar parcerias entre empresas dos dois lados.

“O que a gente assinou hoje já é um acordo da Invest SC com o órgão que cuida disso em Portugal e vai fazer todo esse canal entre o setor financeiro e privado para esse intercâmbio. Fomentar acordos diretos entre as empresas, para resultados práticos”, explicou o secretário de Estado de Assuntos Internacionais, Paulo Bornhausen.

Na perspectiva dos projetos catarinenses já anunciados em Portugal, destacam-se as duas fábricas da WEG em Santo Tirso, estimadas em US$ 62,2 milhões. A nova fábrica em Santo Tirso deve entrar em operação no primeiro trimestre deste ano e gerar cerca de 100 novos empregos.

“A nossa pátria-mãe é Portugal. Então, essa aproximação é extraordinária para Santa Catarina, porque a gente se diferencia de outras regiões do Brasil, por isso que eles gostam muito e confiam muito nos catarinenses. E a gente está aproveitando essa oportunidade para prospectar investimentos tanto lá quanto aqui”, reforçou o governador.

Foto: Reprodução/Secom SC

Novo embaixador de SC em Portugal

Na reunião, também foi assinado um decreto para nomear o empresário Miguel Relvas como Embaixador Honorário de SC em Portugal. De nacionalidade portuguesa, Miguel Relvas é licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Lusófona, em Lisboa.

Na vida pública, ele possui extensa jornada, como ministro adjunto do Primeiro-Ministro e dos Assuntos Parlamentares em 2011 e 2012, secretário de Estado da Administração Local Constitucional nos anos 2002 e 2004 e deputado em várias legislaturas entre 1985 e 2009, além de outros cargos públicos. Atuou ainda como professor na área de Comunicação Empresarial, Consultor de Empresas, Membro Executivo de Conselhos Administrativos, Membro de Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira, comentador na CNN Portugal, entre outras funções de presidência/direção em variadas entidades.

Participaram da reunião de trabalho e dos atos o secretário da Casa Civil, Kennedy Nunes, o secretário da Fazenda, Cleverson Siewert, o presidente da Invest SC, Renato Lacerda, a presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Teresinha Debatin, o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, entre outras autoridades catarinenses e portuguesas.

“A grande conquista desse acordo de cooperação, primeiro por se tratarem de duas agências de promoção e atração de investimentos, assim como a Invest Santa Catarina e a Turismo de Portugal. Nós vamos trabalhar em setores específicos da economia, não só o turismo, mas também a tecnologia, a inovação, o desenvolvimento. Nós vamos fazer missões temáticas com empresários e investidores daqui pra lá, pra tratarmos sobre possibilidades de melhoria na nossa economia e atração de mais negócios pra Santa Catarina. O turismo naturalmente acaba se consolidando primeiro por causa do voo direto, que realmente estreitou os laços e aproximou ainda mais Portugal de Santa Catarina”, disse Lacerda.

O presidente da Invest SC também destacou outros setores promissores: a economia verde, a economia azul, que seria toda a indústria relacionada ao mar, a parte náutica e estaleiros, e tecnologias embarcadas. Esses setores são os primeiros que serão preparados pra fazer a integração, e não só pra atrair investimento pra Santa Catarina, mas também pra promover catarinenses em Portugal, já que a exportação e a internacionalização das empresas de SC também gera de desenvolvimento econômico.

No curto prazo devem ser organizadas as primeiras missões. No início de março, SC participa de uma feira de turismo em Lisboa. Depois, serão organizadas outras voltadas para demais setores da economia.