Inscrições abertas para o curso Procedimento Operacional Padrão para Equipe de Enfermagem do HRSJ

Estão abertas as inscrições para a 1ª turma do curso Procedimento Operacional Padrão para Equipe de Enfermagem do HRSJ. O curso é destinado para os profissionais da equipe de enfermagem da instituição, entre eles auxiliares, técnicos e enfermeiras(os). É gratuito e na modalidade EaD autoinstrucional, podendo ser acessado a qualquer hora e lugar.

O curso é ofertado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina e Hospital Regional de São José Dr. Homero de Miranda Gomes (HRSJ).

Conteúdo Programático:

Módulo I – Higienização das mãos;

Módulo II – Administração de medicamentos;

Módulo III – Cuidados gerais com cateter;

Módulo IV – Acesso vascular;

Módulo V – Higiene e conforto;

Módulo VI – Notificação de incidentes através de Sistema Operacional (SGS);

Módulo VII – Monitorização e exame físico;

Módulo VIII – Logística do paciente;

Módulo IX – Cuidados com a oxigenioterapia;

Módulo X – Segurança do paciente.

Inscrições: 18/02 a 04/03/2025

Início da turma: 07/03/2025

Encerramento: 06/04/2025

Formulário de inscrição AQUI !