Saúde publica Código de Conduta para fortalecer integridade e transparência

Para garantir que todos conheçam as diretrizes estabelecidas, a SES organizará um cronograma de apresentações do documento junto às unidades de saúde e administrativas, promovendo um ambiente de trabalho mais íntegro e alinhado aos princípios da administração pública.

O trabalho de elaboração do Código foi realizado por uma comissão composta por representantes de todas as superintendências da SES, garantindo uma abordagem integrada e colaborativa. Se aplica a todos os agentes públicos vinculados à SES, incluindo servidores efetivos, comissionados, cedidos, contratados, terceirizados, convocados, estagiários e bolsistas.

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) publicou nesta quinta-feira, 20, no Diário Oficial do Estado a Portaria nº 291/SES/COGER, com o Código de Conduta, um documento essencial para orientar a atuação ética e responsável de todos os agentes públicos da instituição. Essa iniciativa faz parte do Programa de Integridade e Compliance da Controladoria-Geral do Estado (CGE), instituído por lei, e reforça o compromisso da SES com a transparência, a legalidade e a excelência no serviço prestado à população.

