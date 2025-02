Estado inaugura 8ª Coordenadoria Regional de Perícia em Novo Hamburgo

Nova sede passou por reformas e adequação do espaço de acordo com as solicitações apresentadas pela Supervisão Técnica -Foto: Gabriel Centeno/Ascom IGP

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) inaugurou, na quinta-feira (20/2), a 8ª Coordenadoria Regional de Perícias responsável pela administração dos Postos de Criminalística, Identificação e Médico-Legal de 42 municípios pertencentes a Região Metropolitana, Vale do Caí e Serra Gaúcha.



Localizada na rua José de Alencar, 368, em Novo Hamburgo, a nova sede apresenta um avanço significativo para a área da perícia criminal das regiões. O espaço permitirá a ampliação, qualificação dos exames e atendimentos de ocorrências. Além disso, a nova unidade fortalecerá os serviços prestados às instituições de segurança pública, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, contribuindo diretamente para a eficiência da justiça e a segurança da população.

Diretora-geral do IGP, Marguet Mittmann afirmou que representa um avanço significativo para a perícia criminal. “A nova sede e os investimentos realizados garantem melhores condições de trabalho para os nossos servidores, que estão sendo impecáveis nos atendimentos aos municípios. Agradecemos a todos pelo comprometimento e seguimos firmes no propósito de valorizar e aprimorar o trabalho pericial na região”, destacou a diretora.

Furgão de carga auxiliará no deslocamento de peritos e técnicos da nova unidade -Foto: Gabriel Centeno/Ascom IGP

O novo local passou por reformas e adequação do espaço de acordo com as solicitações apresentadas pela Supervisão Técnica do IGP e possui uma área de 382,70m². Nesta sede também está em funcionamento o Posto de Criminalística e o Posto Médico-Legal de Novo Hamburgo. O titular da 8ª Coordenadoria Regional de Perícias, Tiago Santos Carvalho, salientou o incremento dos serviços prestados. “Para a nossa comunidade possibilita expansão dos exames periciais realizados, assim como a agilidade no atendimento das respectivas perícias ”, comentou o coordenador.

Estrutura

A coordenadoria conta com 39 servidores, entre peritos criminais, papiloscopistas, fotógrafos criminalísticos, técnicos em perícias e agentes administrativos, sendo distribuídos no Posto de Criminalística de Novo Hamburgo, quatro postos de identificação localizados em Gramado, Montenegro, Novo Hamburgo e São Leopoldo e três postos médico-legais, localizados em Novo Hamburgo, São Leopoldo e Taquara. Em 2024, o Posto de Criminalística realizou 1.068 exames periciais.

Drones, câmeras e lanternas foram entregues na solenidade de inauguração -Foto: Gabriel Centeno/Ascom IGP

Na ocasião também foram entregues 13 drones no valor total de R$ 449.410,64, com recursos do Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp) , 59 câmeras fotográficas, no valor total de R$ 275.494,60, adquiridas com recursos do Fesp, 500 lanternas táticas no valor de R$ 285.000,00, adquiridas com recursos do Fesp e um furgão de carga, no valor de R$ 180.000,00, adquirido com recursos oriundos Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) , totalizando mais de R$ 1.185.000,00.

Municípios atendidos

Alto Feliz

Araricá

Barão

Bom Princípio

Brochier

Campo Bom

Canela

Capela de Santana

Dois Irmãos

Estância Velha

Feliz

Gramado

Harmonia

Igrejinha

Ivoti

Lindolfo Collor

Linha Nova

Maratá

Montenegro

Morro Reuter

Nova Hartz

Pareci Novo

Parobé

Picada Café

Portão

Presidente Lucena

Riozinho

Rolante

Salvador do Sul

Santa Maria do Herval

São José do Hortêncio

São José do Sul

São Leopoldo

São Pedro da Serra

São Sebastião do Caí

São Vendelino

Sapiranga

Taquara

Três Coroas

Tupandi

Vale Real