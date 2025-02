Acidente entre ônibus e caminhão em São Paulo causa 12 mortes

Um ônibus com estudantes universitários bateu num caminhão na noite de quinta-feira (20) na rodovia Waldir Canevari (SP-355-330), entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista, no estado de São Paulo.

Até o momento, há 12 mortos e 19 pessoas feridas.

O veículo retornava da Universidade de Franca (Unifran) por volta das 23h e o acidente aconteceu a 71 kms da faculdade.

Os feridos foram levados ao Pronto Socorro, Santa Casa de São Joaquim da Barra e ao Hospital São Geraldo, em Nuporanga. A maioria das vítimas foi liberada.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) informou, em nota, que a polícia científica foi acionada e trabalha na identificação das vítimas fatais. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Sem acostamento

O motorista do caminhão foi levado para uma delegacia para prestar depoimento. A pista da rodovia Waldir Canevari é simples, sem acostamento, o que pode ter contribuído para o acidente.

A rodovia vicinal tornou-se a rota alternativa para o ônibus, que normalmente utilizava a Rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP 345), que está interditada e em obras por causa da reforma de uma ponte.

A Atlética da Unifran divulgou nota sobre o acidente: “Lamentamos profundamente o trágico acidente envolvendo os alunos da instituição. Nossos corações estão com as vítimas, suas famílias e todos aqueles que foram afetados por essa tragédia. Quem possam encontrar força e conforto nesse momento de profunda dor”.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.