Concurso Leiteiro da 9ª ExpoAgro Cotricampo tem quebra de recorde sul-americano na raça Jersey

A 9ª ExpoAgro Cotricampo vivenciou nesta quinta-feira (20) um momento histórico: a quebra de recorde sul-americano no concurso leiteiro da raça Jersey.

Durante a 3ª Exposição Leiteira, que acontece no pavilhão do Gado de Leite, a vaca Guardiã D’Artagnan da Ventana, da Cabanha Ventana, de Boa Vista do Incra (RS), sagrou-se campeã do concurso leiteiro Raça Jersey – Vaca Adulta.

De quebra, bateu o recorde sul-americano, produzindo 71,61kg de leite em 24 horas. Um momento histórico para a feira, que acontece em Campo Novo, e para a Associação dos Criadores de Gado Jersey do Brasil, que está representada no evento pela presidente, Ângela de Faria Maraschin.

Ao todo, onze vacas competiram no concurso leiteiro da raça Jersey, na edição deste ano, sendo cinco vacas adultas e seis jovens.



Também nesta quinta-feira, iniciaram os julgamentos morfológicos, que seguem até sábado. A primeira avaliação iniciou por volta de 16h, com o gado jovem da raça Jersey. O julgador é Gregory Silva, norte-americano, morador da Califórnia, e que traz sua experiência internacional para agregar ainda mais qualidade à exposição promovida pela Cotricampo.

Nesta sexta-feira, dia 21, às 9h, acontece o julgamento morfológico da raça Jersey – Adulto. A partir das 14h inicia o julgamento morfológico da raça Holandesa – Gado Jovem.