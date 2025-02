Fevereiro Roxo: Secretaria da Saúde fortalece acesso ao tratamento do Mal de Alzheimer

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOM

O Mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente idosos, mas também pode ocorrer em pessoas mais jovens. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça o compromisso com o cuidado integral a esses pacientes, garantindo o tratamento adequado e o acesso aos medicamentos. Em Santa Catarina, há 4.512 pacientes que recebem regularmente medicamentos pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

Além da perda de memória recente, outros sintomas incluem dificuldades de linguagem, desorientação espacial e temporal, alterações de humor e comportamento, e progressiva dificuldade em realizar atividades diárias.

Ao notar qualquer um desses sintomas, a orientação é buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares.

O tratamento da Doença de Alzheimer deve ser multidisciplinar, abordando os diversos sinais, sintomas e particularidades da doença. A terapia medicamentosa tem como objetivo estabilizar o comprometimento cognitivo, os aspectos comportamentais e a capacidade de realizar atividades diárias, minimizando os efeitos adversos.

Acesso aos medicamentos

A Diretoria de Assistência Farmacêutica da SES/SC desempenha um papel fundamental no fornecimento de medicamentos essenciais para o tratamento do Mal de Alzheimer. Os medicamentos estão disponíveis nas farmácias municipais que realizam o atendimento do CEAF, distribuídas em todos os municípios catarinenses.

A Secretaria de Estado da Saúde segue as diretrizes do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Doença de Alzheimer, aprovado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria SAS/MS nº 13, de 28 de novembro de 2017.

Informações sobre os medicamentos e o PCDT podem ser consultados no portal da SES/SC . Os endereços e contatos das farmácias nos municípios, podem ser consultados no arquivo “Unidades de Assistência Farmacêutica do CEAF em SC”.