OAB Subseção de Tenente Portela marca presença na posse da OAB/RS e busca soluções para a comarca

A OAB Subseção de Tenente Portela, representada pelo Presidente Jerônimo Thorstenberg dos Santos, e do Secretário Geral Adjunto Felipe José dos Santos, esteve presente na posse da OAB Seccional do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, no dia 18 de fevereiro.

O Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Alberto Delgado Neto, e a Corregedora Geral da Justiça do Tribunal, Desembargadora Fabianne Baisch, também estiveram na solenidade e, após diálogo acerca da grave situação vivida pela Comarca de Tenente Portela, se comprometeram em auxilar na solução, com a maior brevidade possível.

Já na tarde do dia 19, os representantes participaram da primeira reunião dos presidentes de subseções da OAB/RS, afim de buscar melhorias também para a OAB local.