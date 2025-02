Desemprego atinge menor taxa desde 2012 no Estado

O Rio Grande do Sul encerrou o 4º trimestre de 2024 com taxa de desemprego de 4,5%. Este é o menor índice desde 2012, quando o Estado atingiu 4,4% no último trimestre. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), que investiga as condições do mercado de trabalho do país, inclusive aqueles sem vínculo formal.

A taxa, segundo o IBGE, apresentou redução de 0,6% em relação ao trimestre anterior, quando alcançou 5,1%. De acordo com o levantamento, o RS tem 288 mil pessoas desocupadas atualmente.

Para o secretário estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, políticas públicas direcionadas à empregabilidade e, principalmente, à qualificação, podem ser apontadas como um fator essencial para a redução dos índices. — O investimento do Estado em programas de qualificação é o maior até o momento, com uma projeção ainda mais expressiva para 2025. A capacitação dos trabalhadores possibilita que eles estejam preparados para ocupar as vagas ociosas do mercado de trabalho — destacou.

O número de pessoas ocupadas também atingiu níveis significativos, totalizando 6,07 milhões. Pela primeira vez desde o início da pesquisa, em 2012, o Rio Grande do Sul apresenta mais de seis milhões de pessoas trabalhando, seja em um emprego com carteira assinada, informal, temporário ou por conta própria. O nível da ocupação da população no Estado é de 63,5%.

