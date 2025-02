Encontrado primeiro coronavírus na América do Sul semelhante à Mers

Pesquisadores de São Paulo e do Ceará, em parceria com a Universidade de Hong Kong, descobriram uma nova variante do coronavírus em morcegos, semelhante ao causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers, em inglês). É o primeiro caso na América do Sul. A descoberta foi publicada na terça-feira (18) no Journal of Medical Virology , dos Estados Unidos.

Os pesquisadores encontraram sete coronavírus em amostras de cinco morcegos investigados pelo Laboratório Central de Saúde do Ceará (Lacen), em Fortaleza. Os animais são de duas espécies diferentes, sendo uma insetívora e outra frugívora, que se alimenta de frutas, verduras e legumes.

Nessa etapa da pesquisa não é possível afirmar que o novo coronavírus pode infectar humanos. Embora apresente algumas características semelhantes à covid-19, a Mers não é considerada uma doença de alto risco para a população mundial, tendo chances pequenas de evoluir para o estágio pandêmico.

O coronavírus causador da Mers foi descoberto em 2012, na Arábia Saudita, tendo provocado à época mais de 800 mortes, com ocorrências em 27 países.

O estudo foi elaborado no âmbito do projeto Morcegos: vigilância epidemiológica, filodinâmica de alta resolução, busca e design de peptídeos de interesse biotecnológico em vírus emergentes e reemergentes, que tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).