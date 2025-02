Fórum Soja Brasil é destaque desta quarta-feira na 9ª ExpoAgro Cotricampo

A programação da 9ª ExpoAgro Cotricampo segue intensa nesta quarta-feira (19), com a realização do Dia da Soja e do Fórum Soja Brasil, evento transmitido ao vivo pelo Canal Rural. O fórum reúne especialistas, produtores e representantes do setor agrícola para debater os desafios e as inovações no cultivo da soja.

Além disso, a feira conta com uma programação diversificada, incluindo atividades voltadas à juventude cooperativista, às mulheres do agro e ao setor leiteiro, com debates sobre novas tecnologias e práticas sustentáveis para o campo.

A ExpoAgro Cotricampo ocorre até sábado (22), das 8h às 18h, no Parque da ExpoAgro, localizado às margens do km 1,5 da ERS-518, em Campo Novo. A entrada é gratuita.

Foto: Divulgação Cotricampo

Cozinha Experimental é mais uma atração da feira

Uma das novidades desta edição é a Cozinha Experimental, uma parceria entre o Moinho Cotricampo e a Emater/RS-Ascar. O espaço proporcionará oficinas teóricas e práticas, com duração máxima de 1h30min, nas quais os participantes poderão aprender sobre o uso das Farinhas Cotricampo em receitas de biscoitos, além de esclarecer dúvidas com as instrutoras da Emater. Ao final das atividades, os visitantes terão a oportunidade de degustar os produtos e ganhar brindes.

Confira as datas e horários das oficinas:

20/02 (quinta-feira) – 09h30min / 14h

21/02 (sexta-feira) – 09h30min

22/02 (sábado) – 11h30min (durante o Jornal do Almoço)

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp: (55) 99714-3322.

Além da Cozinha Experimental, o Moinho Cotricampo contará com um estande interativo e acolhedor no pavilhão institucional, oferecendo mais uma oportunidade de aproximação entre a cooperativa e o público.

A 9ª ExpoAgro Cotricampo promete trazer inovação, conhecimento e oportunidades para os produtores rurais e visitantes, reafirmando seu papel como um dos principais eventos do agronegócio da região.