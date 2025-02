Governador lança Programa Terra Boa 2025 com investimento recorde de R$ 116,8 milhões

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

Durante a abertura do 26º Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina, o governador Jorginho Mello anunciou oficialmente a nova edição do Programa Terra Boa 2025, que contará com investimento recorde de R$ 116,8 milhões. O valor representa um aumento de 19,5% em relação ao ano anterior, consolidando o programa como uma das principais ações de apoio à agricultura familiar no estado.

A edição deste ano tem a previsão de beneficiar mais de 66 mil agricultores familiares, superando o número de 58.779 atendidos em 2024. O programa oferece insumos agropecuários para aumentar a produtividade das lavouras, diversificar as culturas e melhorar a renda das famílias rurais, além de contribuir para a redução da dependência de milho de outros estados. O insumo, fundamental para a alimentação de gado leiteiro e suínos, é um dos principais focos do programa, que visa incentivar a produção local.

“Estamos investindo cada vez mais porque sabemos da importância do Terra Boa para a agricultura familiar catarinense. Esse é o maior aporte já feito no programa, e o nosso objetivo é garantir mais produtividade, renda e qualidade de vida para os agricultores”, afirmou o governador Jorginho Mello durante o lançamento.

O Programa Terra Boa oferece apoio em diversas frentes, como a distribuição de sementes de milho, calcário para correção de solo, kits forrageiros e incentivo ao plantio de culturas de inverno, que também são importantes para a reposição de alimento para os animais durante o período mais seco do ano. “Esse investimento reforça o compromisso do Governo do Estado em fortalecer a agricultura, assegurando que os pequenos agricultores tenham acesso a tecnologias e insumos que aumentem a competitividade no campo”, destacou o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto.