Dor no joelho é condição comum entre adultos brasileiros

Cerca de 69% dos brasileiros acima de 18 anos sentem dores na articulação do joelho, segundo a pesquisa Saúde e qualidade de vida: A relação com os pés, tornozelos e joelhos, realizada em 2017 pela empresa brasileira Pés Sem Dor.

O estudo ouviu 3.316 brasileiros, dos quais 65,3% dos homens e 70,6% das mulheres afirmaram ter alguma dor nos joelhos. Entre os entrevistados que declararam sentir dor, 12,2% dos homens e 18,6% das mulheres disseram ter dor intensa.

O médico ortopedista e traumatologista pós graduado em medicina esportiva e cirurgião de joelho, Dr. Carlos Fontes Filho, pontua que o alto índice de adultos com dores na articulação do joelho pode ser atribuído a uma combinação de fatores. “Esse dado pode ser atribuído ao envelhecimento da população, ao aumento de sobrepeso, obesidade e ao sedentarismo”.

Dr. Carlos Fontes Filho ressalta que, especificamente, a obesidade exerce uma pressão extra sobre as articulações, especialmente a do joelho, o que pode resultar em desgaste e dor. Segundo ele, o aumento do número de pessoas com doenças crônicas, como artrite, também pode contribuir para a alta prevalência dessas dores.

“As principais causas das dores incluem o desgaste natural das articulações – conhecido como osteoartrite –, lesões traumáticas – como entorses e fraturas, que podem provocar lesões meniscais e ligamentares –, sobrecarga por atividades físicas inadequadas ou repetitivas e doenças inflamatórias, como artrite reumatoide”, detalha o especialista.

Conforme explica o médico, a dor no joelho tende a ser mais prevalente em pessoas acima dos 40 anos, justamente por conta da osteoartrite. No entanto, fatores como lesões anteriores, obesidade e práticas de atividades físicas de alto impacto também podem resultar em dores nas articulações em faixas etárias mais jovens.

“A prevenção envolve hábitos saudáveis, como manter um peso adequado para reduzir a sobrecarga nas articulações, praticar atividades físicas que fortalecem a musculatura ao redor do joelho, como a musculação, natação, bicicleta e caminhada regularmente, evitar lesões por meio de técnicas adequadas de exercício e uso de calçados adequados, além de realizar alongamentos e aquecimentos antes de atividades físicas”, indica Dr. Carlos Fontes Filho.

Tratamentos e avanços tecnológicos na medicina

De acordo com o ortopedista e traumatologista, o tratamento varia conforme a causa, mas pode incluir fisioterapia, medicamentos anti-inflamatórios, uso de órteses para alívio da pressão e, em casos mais específicos, intervenções cirúrgicas, como a artroscopia ou até a substituição total do joelho, conhecida como artroplastia.

“Quando não tratada, a dor no joelho pode evoluir para condições mais graves, como a perda de função da articulação e deformidades. Quanto mais cedo se buscar ajuda médica, melhores as chances de um tratamento eficaz e recuperação mais rápida”, alerta o especialista.

Segundo o médico, em casos avançados, a dor negligenciada pode levar a uma osteoartrite severa – condição na qual a cartilagem do joelho se desgasta por completo –, dificultando até mesmo movimentos simples.

“Mesmo em casos de osteoartrite severa, há tratamento. Nessas condições, é importante buscar avaliação médica para estudar opções de tratamentos mais invasivos, como infiltrações ou a prótese de joelho”.

A medicina evoluiu significativamente no tratamento das dores no joelho, principalmente com o uso de técnicas minimamente invasivas, como a artroscopia, que permite a visualização e tratamento da articulação sem grandes incisões.

“Tratamentos como as infiltrações de ácido hialurônico e terapias com os chamados ortobiológicos têm se mostrado eficazes para aliviar a dor e proteger a cartilagem. A robótica também tem sido uma grande aliada nas artroplastias do joelho, oferecendo maior precisão e recuperação mais rápida”, lembra o médico.

Uma revisão de estudos sobre o uso de injeções intra-articulares de ácido hialurônico no tratamento da osteoartrite concluiu que a técnica é amplamente utilizada há mais de três décadas. A análise também apontou que o procedimento é seguro e eficaz, capaz de fornecer alívio adequado da dor e melhora funcional por até seis meses, e combinado com outros medicamentos ou moléculas, apresenta resultados ainda melhores.

