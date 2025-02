Inscrições abertas para o curso Doenças Raras – Genéticas

Foto: Arquivo | Secom

Abertas as inscrições para a 4ª turma do curso “Doenças Raras – Genéticas”. O curso é destinado para profissionais de saúde e população em geral. É gratuito e na modalidade EaD autoinstrucional, podendo ser acessado a qualquer hora e lugar.

O curso é ofertado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC), por meio da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina – (ESPSC), em parceria com a Área Técnica da Pessoa com Deficiência (ATPCD) e com o Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG).

Conteúdo Programático:

Aula1: Mucopolissacaridoses;

Aula 2: Deficiência de Biotinidase;

Aula 3: Fenilcetonúria;

Aula 4: Doença de Gaucher;

Aula 5: Doença de Pompe.

Inscrições:12/02 a 23/02/2025

Início da turma: 26/02/2025

Encerramento:27/03/2025

Formulário de inscrição AQUI!