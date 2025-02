Na Foz do Rio Itajaí, PlanificaSUS capacita 540 agentes comunitários sobre saúde mental

Foto: Divulgação / SES

Na Foz do Rio Itajaí, foi realizado o 2º Ciclo de Melhorias do PlanificaSUS de Santa Catarina. Foram capacitados 540 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em Saúde Mental na Atenção Primária em Saúde (APS). A ação, que faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (ProadiSUS), ocorreu entre os dias 11 e 13 de fevereiro, de forma descentralizada entre alguns municípios da macrorregião.

Os encontros abordaram o tema O cuidado em saúde mental pelos Agentes Comunitários de Saúde na Atenção Primária. As oficinas fazem parte da estruturação da linha de saúde mental para instrumentalizar a APS e para a identificação das subpopulações no território, incluindo a saúde mental.

Também houve uma Oficina de Planejamento do Ambulatório de gestação de alto risco, que atende toda a macrorregião, e tem atuado com um modelo diferenciado, o Modelo PASA, com equipe multidisciplinar. O ambulatório está localizado dentro das Instalações da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI – Itajaí). O serviço possui nova modalidade de financiamento, conforme deliberações CIB/SC 020 e 029 de 6/2/2025, com repasses de recursos MAC para o município de Itajaí a fim de fazer a manutenção do ambulatório.

As oficinas envolveram os técnicos da Gerência Regional de Saúde de Itajaí, técnicos da Diretoria de Atenção Primária em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (DAPS/SES) e dos especialistas e analistas do Hospital Israelita Albert Einstein que apoiam Santa Catarina.

Na ocasião foram feitos vários contatos com os novos gestores e secretários de saúde, além de coordenadores da Atenção Primária em Saúde (APS) que passaram a atuar como referências técnicas municipais.