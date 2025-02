Na Serra catarinense, PlanificaSUS prioriza o cuidado materno infantil e a saúde mental

Foto: Divulgação / SES

Em Lages, na Serra catarinense, foi realizado o 2º Ciclo de Melhorias do PlanificaSUS de Santa Catarina. Nesta região estão sendo priorizadas a linha de cuidado materno infantil e saúde mental. A ação, que faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (ProadiSUS), ocorreu entre os dias 10 e 14 de fevereiro.

No município, foi realizada reunião com a prefeita Carmen Zanotto, a secretária de Saúde, Susana Zenf, e técnicos da nova equipe. Também houve uma oficina de planejamento no Hospital Tereza Ramos, onde se localiza o ambulatório de gestação de alto risco que atende toda a macrorregião e que tem atuado com um modelo diferenciado, o Modelo PASA, com equipe multidisciplinar.

O projeto ainda conta com um sistema de monitoramento e avaliação das ações implantadas. Os indicadores pactuados no primeiro ciclo de melhoria identificaram a diminuição da mortalidade materna e infantil e a sífilis gestacional desta macrorregião.

A semana foi de muito trabalho e envolveram os técnicos da Gerência Regional de Saúde de Lages, técnicos da Diretoria de Atenção Primária em Saúde (DAPS) e da Superintendência dos Hospitais Públicos (SUH), ambos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), e dos especialistas e analistas do Hospital Israelita Albert Einstein que apoiam Santa Catarina.

Na ocasião foram feitos vários contatos com os novos gestores e secretários de saúde, além de coordenadores da Atenção Primária em Saúde (APS) que passaram a atuar como referências técnicas municipais.