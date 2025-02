Papa Francisco tem infecção polimicrobiana e quadro clínico complexo, informa Vaticano

O Vaticano divulgou, nesta segunda-feira (17), um boletim médico informando que o papa Francisco foi diagnosticado com uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias, o que levou à necessidade de ajuste no tratamento até então administrado.

De acordo com o comunicado oficial, publicado no perfil do Vaticano no Instagram, "todos os exames realizados até o momento indicam um quadro clínico complexo, que exigirá uma internação hospitalar adequada."

Estado de saúde do pontífice

Apesar da gravidade do diagnóstico, o papa Francisco segue internado na Policlínica Agostino Gemelli, em Roma, onde foi levado na última sexta-feira (14) para exames e continuidade do tratamento de um quadro inicialmente identificado como bronquite.

Ainda segundo o Vaticano, o pontífice passou uma noite tranquila, tomou café da manhã e leu jornais, mantendo o bom humor mesmo diante da situação.

Repercussão internacional

A notícia sobre o estado de saúde do líder da Igreja Católica já repercute nos principais meios de comunicação do mundo, gerando preocupação entre fiéis e autoridades religiosas.

O Vaticano ainda não divulgou novas informações sobre a evolução do quadro do papa, mas reforçou que a equipe médica segue monitorando sua condição e realizando os tratamentos necessários.