Secretário de Estado da Saúde visita hospitais e maternidade de Joinville para reforçar melhorias

Foto: Karina B. B. V. Carvalho – Assessoria de Comunicação e Marketing HRHDS

Nesta sexta-feira, 14, o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, esteve em Joinville para uma série de visitas aos hospitais da cidade, com o objetivo de identificar dificuldades, potencialidades e aprimorar a eficiência do Sistema Único de Saúde (SUS) na região. A agenda incluiu as unidades próprias da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Maternidade Darcy Vargas (MDV) e o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS), onde foram discutidos avanços e propostas futuras.



Na Maternidade Darcy Vargas, o secretário percorreu áreas recentemente reformadas e ampliadas, como a nova sala de ultrassom, consultórios e setores de observação da Emergência, Centro de Indução de Parto Normal, Unidade de Cuidados Intermediários e Unidade Canguru. Demarchi também conheceu o Centro Integrado de Informações em Saúde, onde foram apresentados os paineis de monitoramento dos serviços e os resultados obtidos até aqui com as melhorias implantadas.

Durante a visita, foi discutida a proposta de construção do Hospital da Mulher, que tem como objetivo transformar a Maternidade Darcy Vargas em um hospital de referência em ginecologia para a região do Planalto Norte e Nordeste de Santa Catarina. Além disso, foram abordadas demandas específicas da maternidade para melhorar a qualidade do atendimento.

No Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, o secretário foi acompanhado pela Gerente Regional de Saúde de Joinville, Graziela Vieira de Alcântara, e pelo Secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Andreoli. O grupo acompanhou o andamento das obras de reforma e ampliação do pronto-socorro e do Setor de Cardiologia, que visam oferecer um ambiente mais seguro, moderno e acolhedor, além de um serviço de maior qualidade à população.

A agenda também incluiu visitas ao Hospital São José, Hospital Dona Helena e Hospital Bethesda, reforçando o compromisso do governo do estado em melhorar a infraestrutura e os serviços de saúde em Santa Catarina.