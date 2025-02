AVISO DE PAUTA: Hospital Infantil de Florianópolis promove cirurgias inéditas em pacientes com condição rara neste sábado

O Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), de Florianópolis, promove neste sábado, 15, duas cirurgias de correção da extrofia de bexiga, de forma inédita, em pacientes da instituição. Os procedimentos duram cerca de 10 horas e serão feitos de forma simultânea, em salas diferentes, transmitidos em tempo real para profissionais no auditório principal do Centro de Estudos Miguel Salles Cavalcanti, no hospital.

A ação é em parceria com cirurgiões urologistas pediátricos, conhecidos como Grupo Kelly Filantropia, Solidariedade e Compaixão. O grupo multi institucional se desloca pelo Brasil difundindo o conhecimento e ensinando uma técnica cirúrgica específica para o tratamento da extrofia de bexiga, que tem apresentado excelentes resultados funcional e estético.

A extrofia de bexiga é uma malformação congênita rara, cuja incidência gira em torno de 1 para 30.000 a 50.000 nascidos vivos, sendo mais comum em meninos. Nesta condição, não ocorre o fechamento da bexiga, uretra e parede abdominal inferior, de maneira que, ao nascimento, essas estruturas estão expostas.

Serviço

O quê : Hospital Infantil de Florianópolis promove cirurgias inéditas em pacientes com condição rara de Extrofia de Bexiga

: Hospital Infantil de Florianópolis promove cirurgias inéditas em pacientes com condição rara de Extrofia de Bexiga Quando : sábado, 15 de fevereiro, das 11h30 às 12h30 atendimento à imprensa

: sábado, 15 de fevereiro, das 11h30 às 12h30 atendimento à imprensa Onde: R. Rui Barbosa, 152 – Agronômica, Florianópolis