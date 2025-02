Estado repassa recursos para compra de tomógrafo para o Hospital Beneficência Alto Jacuí

A secretária da Saúde Arita Bergmann assinou, nesta sexta-feira (14/2), convênio no valor de R$ 750 mil para compra de um tomógrafo para o Hospital Beneficência Alto Jacuí, de Não-Me-Toque. O valor do equipamento é de R$ 930 mil e será complementado com uma contrapartida de R$ 180 mil por parte do hospital. Os recursos destinados pelo governo à instituição são provenientes do programa Avançar Mais na Saúde .

“Com esse recurso, estamos auxiliando o hospital a oferecer um diagnóstico mais qualificado para a população”, explicou a secretária ao realizar a assinatura do documento. Em setembro do ano passado, ela esteve no hospital para participar da inauguração da unidade de internação do Sistema Único de Saúde (SUS), que teve investimento de R$ 250 mil do governo do Estado. Outros R$ 750 mil estão sendo investidos pela Secretaria da Saúde (SES) na reforma e adequação da Central de Material e Esterilização (CME) e reforma da área de nutrição e dietética.

“É um investimento em tecnologia que garante um melhor atendimento por parte do hospital”, reforçou o presidente do hospital, Paulo Roberto Cervi. Também presente no ato de assinatura do convênio, que foi realizado por meio de teleconferência, o prefeito de Não-Me-Toque, Gilson dos Santos, destacou a parceria entre o hospital, o Estado e a prefeitura para avançar nos serviços de saúde.

Instituição atende moradores de outros quatro municípios

O Hospital Beneficência Alto Jacuí é uma instituição beneficente, sem fins lucrativos, com 50 leitos, sendo 33 disponíveis para o SUS. A área de abrangência do hospital contempla os municípios de Não-Me-Toque, Victor Graeff, Colorado, Lagoa dos Três Cantos e Tapera.