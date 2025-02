Estado inaugura reforma e ampliação de Unidade de Saúde da Família em Imbé, no Litoral Norte

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, inaugurou nesta quinta-feira (13/2), a reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família Nova Nordeste, em Imbé, no Litoral Norte. O projeto para a obra integra o programa Rede Bem Cuidar RS, tendo recebido investimento de R$ 350 mil do governo.



Somado às contrapartidas do município, foram aplicados no projeto um total de R$ 638 mil. Além disso, a unidade recebeu outros R$ 50 mil do Estado para a aquisição de equipamentos odontológicos.

O espaço é considerado essencial para a comunidade, garantindo com a reforma e ampliação um local com mais estrutura, conforto e acessibilidade para os usuários e profissionais da saúde. Antes da reforma, a área construída era de 188 metros quadrados, sendo aumentada agora para 280.

Novo telhado foi construído e as paredes internas e externas foram reformadas e pintadas -Foto: Alina Souza/SES

Foram substituídas portas, janelas e o piso para poder ser oferecida acessibilidade em toda a unidade. Além disso, a parte elétrica foi refeita, assim como um novo telhado construído e as paredes internas e externas foram reformadas e pintadas.

Presente ao evento, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, destacou a qualificação da Atenção Primária que já foi possível com o programa da Rede Bem Cuidar RS. “Temos obras da Rede Bem Cuidar em 347 municípios, tendo o governo do Estado investido R$ 162 milhões em reformas e ampliações de unidades de saúde. Sabemos o quanto esses equipamentos são importantes para a promoção e prevenção e cuidado na atenção primária em saúde”, ressaltou.

"Sabemos o quanto esses equipamentos são importantes para a promoção, prevenção e cuidado na atenção primária”, declarou Arita -Foto: Alina Souza/SES





Entre os novos espaços que a unidade agora possui há quatro consultórios, sendo um ginecológico com sanitário, uma sala de inalação coletiva, dispensação de medicamentos, sala de curativos, sala de procedimentos e coleta, banheiros, entre outros.

O serviço possui equipe formada por dois médicos, duas enfermeiras, técnico de enfermagem, vacinador, dentista, auxiliar em saúde bucal, farmacêutico, fisioterapeuta e nutricionista. Mensalmente, são cerca de três mil usuários atendidos no local.

Na sua fala, o prefeito Ique Vedovato lembrou da história do bairro Nova Nordeste, que dá nome à unidade de saúde, recordando dos investimentos ali realizados na estruturação da localidade, sendo hoje um dos bairros mais populosos da cidade.