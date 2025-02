Sinais de infarto: como identificar?

Foto: Divulgação SAMU

A dor ou desconforto na região do peito pode ser sinal de alerta para um infarto. Essa condição é associada à interrupção do fluxo de sangue nas artérias que irrigam o coração, levando ao sofrimento do tecido cardíaco. O depósito de gordura ou coágulos obstrui as artérias do coração, prejudicando o fluxo sanguíneo e ocasionando o infarto.

De acordo com o médico intervencionista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Valter Montandon, além da dor e do desconforto, podem ocorrer outros sinais e sintomas. “A irradiação da dor para a mandíbula, costas e braço esquerdo são motivos para procurar atendimento médico ou ligar para o SAMU, no número 192”, explica.

Entre os dias 1º de janeiro e 11 de fevereiro de 2025, os profissionais do SAMU atenderam 195 chamados relacionados a infarto. Desses, 80 atendimentos foram de pacientes com até 59 anos, e 115 acima dos 60 anos de idade. Nas cidades atendidas pelas Unidades de Suporte Avançado, Joinville aparece em primeiro lugar, com 23 atendimentos; seguido de Florianópolis, com 13; e Balneário Camboriú, com 7 atendimentos. Dentre os casos, 72,8% dos atendimentos foram de homens e 27,2% de mulheres.

“A avaliação e exames regulares com cardiologistas são essenciais. Às vezes, a pessoa pode parecer saudável, mas apenas exames e o acompanhamento de um profissional podem diagnosticar se está tudo dentro da normalidade”, reforça.

Para evitar situações extremas e prevenir diversas doenças, incluindo o infarto, recomenda-se adotar rotinas saudáveis. Uma alimentação balanceada, com moderação no consumo de frituras e gorduras, e a prática diária de exercícios físicos são essenciais para o bem-estar e a qualidade de vida de todos.