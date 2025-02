Dengue SC: Informe Epidemiológico apresenta número de casos prováveis e aponta quatro óbitos em investigação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), divulgou o mais recente Informe Epidemiológico que compreende até 10 de fevereiro de 2025. Até a data foram registrados 4.495 casos prováveis de dengue e 4 casos de óbito em investigação. A situação é de alerta, pois as fortes chuvas somadas as altas temperaturas é um cenário propício para a proliferação dos focos do mosquito transmissor da doença.

O informe, publicado a cada 15 dias, traz um panorama detalhado das arboviroses (dengue, chikungunya e Zika) em Santa Catarina. O relatório identificou 11.347 focos do mosquito Aedes aegypti em 219 municípios. Dos 295 municípios catarinenses, 178 são considerados infestados pelo vetor, de acordo com critérios de disseminação e manutenção dos focos.

Destaques do Informe Epidemiológico

* Notificações de dengue: 12.965 no total, sendo 4.495 casos prováveis e 8.470 descartados.

* 4 óbitos em investigação

* Sorotipos circulantes: Predominância do sorotipo DENV1, com a presença também do DENV2, sendo que o DENV1 é o sorotipo predominante

A classificação de casos prováveis é um conceito adotado desde 2024, que inclui todos os casos notificados, confirmados, suspeitos e inconclusivos, exceto os descartados. Essa metodologia permite uma análise mais precisa do cenário epidemiológico, corrigindo possíveis atrasos na conclusão das notificações.



