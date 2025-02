Tecnologia impulsiona o crescimento do e-commerce em 2025

Impulsionado por avanços tecnológicos e mudanças no comportamento dos consumidores, o e-commerce continua em expansão, consolidando-se como um dos setores de maior crescimento global. Conforme a projeção da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico - ABCOMM, 2025 será o oitavo ano consecutivo de expansão do setor no Brasil, com uma expectativa de aumento de pelo menos 10% em relação a 2024.

Para este ano, as projeções indicam um cenário dinâmico, marcado pela adoção de novas tecnologias e estratégias inovadoras que visam aprimorar a experiência de compra e aumentar a competitividade das empresas.

Essa expansão é impulsionada principalmente pela digitalização do varejo, pela evolução da inteligência artificial e pelo fortalecimento de práticas sustentáveis no comércio eletrônico.

Ferramentas tecnológicas transformam o e-commerce

A personalização da experiência de compra tem se tornado uma expectativa crescente entre os consumidores. Estudos apontam que 71% dos clientes já esperam interações personalizadas em sua experiência de compra e enquanto 76% demonstram frustração quando essa expectativa não é atendida.

Em resposta a essa demanda, o comércio digital tem ampliado o uso de inteligência artificial e ferramentas de atendimento integrado, transformando operações e aprimorando a relação entre empresas e consumidores.

A IA tem desempenhado um papel central nesse avanço, possibilitando a automação de campanhas de marketing, a recomendação personalizada de produtos e a otimização de estoques com base na previsão de demanda. Além disso, o atendimento ao cliente passa por transformações com o uso de chatbots avançados que oferecem suporte rápido e ininterrupto, enquanto o atendimento omnichannel integra canais como redes sociais, aplicativos e sites, garantindo uma comunicação fluida.

Essas inovações, antes restritas a grandes empresas, estão cada vez mais acessíveis para pequenos e médios negócios, ampliando a competitividade no mercado digital e impulsionando novas estratégias para fidelização e conversão de clientes.

Principais estratégias para o e-commerce em 2025

A evolução do mercado digital leva as empresas a adotarem práticas cada vez mais focadas na personalização, sustentabilidade e experiência do cliente. Entre as estratégias que se destacam para 2025, algumas ganham maior relevância:

Marketing de conteúdo interativo

O foco do marketing digital é dominar a atenção do usuário, então a interação continua sendo uma prioridade para as empresas que seguem utilizando conteúdos interativos, como quizzes e vídeos explicativos, para atrair a atenção do público e melhorar o engajamento nas plataformas de venda. Segundo relatório da Design Hill, 93% dos profissionais de marketing consideram que criar conteúdo interativo é um dos métodos mais eficazes para educar potenciais compradores em comparação com formatos estáticos.

Sustentabilidade e consumo responsável

Em 2025, a preocupação com o impacto ambiental continua a influenciar as decisões de compra no e-commerce, tendência já apontada em recentes pesquisas e estudos da McKinsey/NielsenIQ. No e-commerce, isso se traduz em embalagens sustentáveis, processos logísticos mais eficientes e parcerias com fornecedores ecologicamente responsáveis.

Melhoria contínua da experiência do cliente

A experiência do cliente segue como um fator decisivo para o desempenho do e-commerce, com a análise de dados desempenhando um papel essencial na identificação de desafios na jornada de compra. Ajustes baseados nesses insights têm contribuído para a redução das taxas de abandono de carrinho e o aumento da satisfação do consumidor. De acordo com o estudo CXTrends, da Octadesk, 78% dos consumidores já utilizam recursos de autoatendimento, evidenciando a demanda por autonomia e soluções rápidas no atendimento digital.

O que esperar para o futuro do e-commerce

O setor caminha para uma nova fase de digitalização, em que a integração de tecnologias, a personalização do atendimento e o consumo sustentável desempenham um papel cada vez mais relevante. A expectativa para 2025 é que a acessibilidade a ferramentas inovadoras e o aprimoramento contínuo da experiência do cliente fortaleçam a competitividade do comércio eletrônico, mantendo o setor em expansão.