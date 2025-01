Capacitação e inovação transformam o mercado contábil

O mercado contábil no Brasil tem se expandido significativamente, impulsionado por novas demandas regulatórias, digitalização dos serviços e mudanças tributárias. Com mais de 389 mil contadores ativos, segundo o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a profissão continua sendo uma das mais relevantes para a economia. No entanto, o perfil do contador está evoluindo: a especialização e a capacitação contínua tornaram-se essenciais para acompanhar as transformações do setor e garantir competitividade no mercado.

Para Carlos Antônio Martins Ferreira, contador e professor da FGV, o avanço da tecnologia e as mudanças na legislação criaram um novo cenário para os profissionais da área. "Hoje, um contador precisa ir além dos cálculos e balanços. O mercado exige uma visão estratégica e um domínio mais profundo da tecnologia e da legislação, o que demanda atualização constante", explica. Ele destaca que a contabilidade tradicional vem dando espaço para um modelo mais consultivo e analítico, onde o contador se torna essencial para a tomada de decisões dentro das empresas. "O profissional que apenas registra informações financeiras está ficando obsoleto. Agora, é preciso interpretar os números, identificar riscos e propor soluções que impactem os resultados do negócio", ressalta.

Capacitação e novas exigências do mercado

Para o profissional, outro ponto é que a digitalização tem sido um dos principais fatores de transformação na contabilidade. Softwares de gestão contábil, automação de processos e inteligência artificial estão cada vez mais presentes no dia a dia dos profissionais. De acordo com o estudo "A Relação das MPE com os Contadores",realizado pelo Sebrae, 63% dos pequenos empresários desejam que seus contadores sejam mais proativos em relação à tecnologia aplicada aos seus negócios. No entanto, apenas 30% dos escritórios contábeis adotam essa postura. Isso evidencia uma lacuna entre a demanda dos clientes e a oferta de serviços tecnológicos por parte dos profissionais de contabilidade.

"O contador que domina essas ferramentas consegue entregar mais eficiência e reduzir erros, tornando-se indispensável para as empresas. Quem não se adapta a essa realidade corre o risco de ficar para trás no mercado", alerta Ferreira.

Além das inovações tecnológicas, a Reforma Tributária também está moldando o mercado de trabalho contábil. Com a unificação de tributos como PIS, Cofins, ISS e ICMS, as empresas precisam de profissionais que compreendam as novas regras e possam atuar no planejamento fiscal e no compliance tributário. "A contabilidade tributária continua sendo uma das áreas mais valorizadas, e quem se especializar nesse segmento terá grandes oportunidades", destaca o professor da FGV.

Oportunidades de carreira para contadores

De acordo com Carlos Antônio, a ampliação das áreas de atuação do contador tem aberto novas possibilidades de mercado, tanto para aqueles que buscam crescimento dentro de empresas quanto para os que desejam empreender. Algumas das áreas mais promissoras incluem:

• Contabilidade Tributária e Compliance – Especialistas são essenciais para ajudar empresas a se adaptarem às mudanças fiscais e evitarem riscos regulatórios.

• Auditoria e Controladoria – A crescente exigência por transparência e governança fortalece a demanda por auditores qualificados.

• Consultoria Contábil e Financeira – O contador consultor atua diretamente na gestão estratégica das empresas, auxiliando na tomada de decisões.

• Contabilidade Digital – Com a automação de processos, escritórios 100% digitais estão ganhando espaço, oferecendo serviços de forma remota e eficiente.

• Empreendedorismo Contábil – A abertura de escritórios especializados em nichos específicos, como startups e agronegócio, tem se mostrado uma alternativa lucrativa.

Ferreira reforça que, para se destacar, é fundamental investir em educação e atualização profissional. "O contador que alia conhecimento técnico, domínio de novas tecnologias e habilidades estratégicas terá um futuro promissor. A formação acadêmica é a base, mas a capacitação contínua é o que realmente diferencia o profissional no mercado", afirma.

Ele também destaca a importância do desenvolvimento de soft skills, como comunicação, liderança e pensamento crítico. "Muitos contadores têm conhecimento técnico excepcional, mas pecam na comunicação com seus clientes e na capacidade de apresentar soluções de forma clara e estratégica", pontua.