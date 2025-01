Aeroporto de Santo Ângelo é o quarto mais movimentado do Rio Grande do Sul

Aeroporto conecta região das missões com o centro do Brasil (Foto: Acisa/Santo Ângelo)

O Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, alcançou a quarta posição entre os terminais mais movimentados do Rio Grande do Sul em 2024. Entre janeiro e julho, o terminal recebeu 37.216 passageiros, ficando atrás apenas do Aeroporto Internacional de Porto Alegre (3.975.415 passageiros), Caxias do Sul (174.455) e Passo Fundo (131.261), conforme levantamento realizado pela Horus/Labtrans/ANAC.

O crescimento reforça a importância estratégica do aeroporto para a conexão do noroeste gaúcho com as principais capitais e polos econômicos do Brasil. Atualmente, o terminal opera voos comerciais para Porto Alegre, Campinas e São Paulo, com serviços prestados pelas companhias Azul