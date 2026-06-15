Terça, 16 de Junho de 2026
4°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Após obras do Estado, estudantes voltam ao prédio da Escola Nestor Vianna de Campos, em Triunfo

Alunos, professores e funcionários da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Nestor Vianna de Campos, em Triunfo, retornaram ao prédio da ins...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/06/2026 às 22h06
Após obras do Estado, estudantes voltam ao prédio da Escola Nestor Vianna de Campos, em Triunfo
Secretaria Izabel Matte destacou que renovação da escola seguirá em andamento -Foto: Laiz Flores/SOP

Alunos, professores e funcionários da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Nestor Vianna de Campos, em Triunfo, retornaram ao prédio da instituição nesta segunda-feira (15/6). As estruturas foram desinterditadas após manutenções realizadas com coordenação da Secretaria de Obras Públicas (SOP). A volta foi celebrada em cerimônia com a presença das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel Teixeira.

Um investimento de quase R$ 1 milhão permitiu a recuperação completa das instalações severamente atingidas pelas enchentes de maio de 2024. As obras ainda estão em execução, mas os serviços priorizados e já realizados permitiram o retorno seguro aos prédios.

"Nesta gestão, o governo do Estado se comprometeu a enfrentar uma dívida de décadas do Rio Grande do Sul com seus cidadãos: recuperar a infraestrutura das escolas. Quando este trabalho já estava em andamento, as enchentes comprometeram ainda mais a situação. Nós não desistimos, porém. Fizemos disso uma motivação para qualificar os espaços da Rede Estadual de ensino. A Nestor Vianna volta a receber os seus alunos, mas o esforço ainda segue para deixá-la completamente renovada", disse Izabel.

"No dia de hoje celebramos a resiliência da Nestor Vianna Campos. Vimos aqui a união da comunidade, por meio de familiares, funcionários e estudantes, para a superação dos desafios sem largar a mão uns dos outros. Agora comemoramos o reencontro de todos com o prédio reformado, que permite o início de um novo momento e a construção de um futuro feliz", afirmou Raquel.

Recuperação

Os trabalhos finalizados incluem a recuperação estrutural dos prédios, com renovação das esquadrias, das coberturas, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes e das pinturas. Ainda serão realizadas melhorias na quadra de esportes, nos muros e no esgoto externo, além de instalada uma nova entrada de energia. A fiscalização é da 11ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Canoas, e a conclusão de todos os serviços está prevista para o segundo semestre.

As aulas dos 101 estudantes ocorriam no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) da comunidade, próximo à escola – que, em 2024, ficou inundada pelo Rio Jacuí por 15 dias. As águas chegaram, em alguns locais, à parte superior das janelas. Portas, divisórias de madeira e estruturas do forro e do telhado foram destruídos; aconteceu ainda um curto-circuito que inutilizou a rede elétrica.

Quase todo o piso acabou perdido, a rede de esgoto sanitária ficou entupida e o cercamento, os móveis e os equipamentos elétricos foram totalmente comprometidos, assim como parte da estufa.

Para a região Metropolitana-Delta do Jacuí, da qual Triunfo faz parte, o governo do Estado destinou na atual gestão, desde 2023, R$ 183,6 milhões para obras em escolas, entre trabalhos concluídos, em execução, por iniciar ou nas fases de contratação ou projeto. Os serviços beneficiam 155 escolas em nove municípios.

Texto: Ariel Engster/Ascom SOP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 3 horas

Rio tem chuva forte, alagamentos e deslizamentos de terra

Céu encoberto e chuvas devem continuar até quinta-feira (18)

 -
Receita Estadual Há 6 horas

Governo do Estado busca recuperar R$ 17 milhões em imposto devido por planejamentos sucessórios irregulares de holdings

O governo do Estado, por meio da Receita Estadual, vinculada à Secretaria da Fazenda, está iniciando um novo programa de autorregularização relativ...
Geral Há 8 horas

União tinha pedido bloqueio de ponte antes da morte de jovem em salto

Maria Eduarda de Freitas morreu após ser lançada sem cordas do local

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 9 horas

Cacique Raoni volta a ser internado em estado grave no Mato Grosso

Líder indígena tem sinais de infecção e está na UTI

 Governo destaca rigor técnico, respeito à legislação ambiental e avaliação de impactos sobre comunidades indígenas -Foto: Luis André/Secom
Executivo Há 12 horas

Governo do Estado reforça regularidade do processo de licenciamento ambiental da CMPC em Barra do Ribeiro

Uma manifestação realizada na manhã desta segunda-feira (15/6), em frente ao Palácio Piratini, defendeu a instalação do Projeto Natureza, da CMPC, ...

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 17°
Sensação
0.69 km/h Vento
87% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
19°
Quinta
18°
Sexta
12° 12°
Sábado
17° 12°
Domingo
19° 14°
Últimas notícias
Geral Há 3 horas

Rio tem chuva forte, alagamentos e deslizamentos de terra
Justiça Há 3 horas

AGU garante posse de servidora exonerada do Itamaraty por banca racial
Esportes Há 3 horas

Uruguai arranca 1 a 1 com Arábia Saudita em estreia do Grupo H da Copa
Esportes Há 4 horas

Neymar faz novo exame e segue sem treinar na seleção brasileira
Justiça Há 4 horas

PGR rejeita nova proposta de delação de Vorcaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,05 -0,01%
Euro
R$ 5,85 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 354,233,70 -0,59%
Ibovespa
170,415,13 pts -0.42%
Mega-Sena
Concurso 3018 (14/06/26)
05
06
17
27
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3711 (15/06/26)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2937 (15/06/26)
02
05
09
14
26
35
42
52
54
55
63
67
68
71
78
80
88
89
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2970 (15/06/26)
05
07
11
22
30
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias