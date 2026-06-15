Após obras do Estado, estudantes voltam ao prédio da Escola Nestor Vianna de Campos, em Triunfo

Alunos, professores e funcionários da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Nestor Vianna de Campos, em Triunfo, retornaram ao prédio da instituição nesta segunda-feira (15/6). As estruturas foram desinterditadas após manutenções realizadas com coordenação da Secretaria de Obras Públicas (SOP). A volta foi celebrada em cerimônia com a presença das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel Teixeira.

Um investimento de quase R$ 1 milhão permitiu a recuperação completa das instalações severamente atingidas pelas enchentes de maio de 2024. As obras ainda estão em execução, mas os serviços priorizados e já realizados permitiram o retorno seguro aos prédios.

"Nesta gestão, o governo do Estado se comprometeu a enfrentar uma dívida de décadas do Rio Grande do Sul com seus cidadãos: recuperar a infraestrutura das escolas. Quando este trabalho já estava em andamento, as enchentes comprometeram ainda mais a situação. Nós não desistimos, porém. Fizemos disso uma motivação para qualificar os espaços da Rede Estadual de ensino. A Nestor Vianna volta a receber os seus alunos, mas o esforço ainda segue para deixá-la completamente renovada", disse Izabel.

"No dia de hoje celebramos a resiliência da Nestor Vianna Campos. Vimos aqui a união da comunidade, por meio de familiares, funcionários e estudantes, para a superação dos desafios sem largar a mão uns dos outros. Agora comemoramos o reencontro de todos com o prédio reformado, que permite o início de um novo momento e a construção de um futuro feliz", afirmou Raquel.

Recuperação

Os trabalhos finalizados incluem a recuperação estrutural dos prédios, com renovação das esquadrias, das coberturas, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes e das pinturas. Ainda serão realizadas melhorias na quadra de esportes, nos muros e no esgoto externo, além de instalada uma nova entrada de energia. A fiscalização é da 11ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Canoas, e a conclusão de todos os serviços está prevista para o segundo semestre.

As aulas dos 101 estudantes ocorriam no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) da comunidade, próximo à escola – que, em 2024, ficou inundada pelo Rio Jacuí por 15 dias. As águas chegaram, em alguns locais, à parte superior das janelas. Portas, divisórias de madeira e estruturas do forro e do telhado foram destruídos; aconteceu ainda um curto-circuito que inutilizou a rede elétrica.

Quase todo o piso acabou perdido, a rede de esgoto sanitária ficou entupida e o cercamento, os móveis e os equipamentos elétricos foram totalmente comprometidos, assim como parte da estufa.

Para a região Metropolitana-Delta do Jacuí, da qual Triunfo faz parte, o governo do Estado destinou na atual gestão, desde 2023, R$ 183,6 milhões para obras em escolas, entre trabalhos concluídos, em execução, por iniciar ou nas fases de contratação ou projeto. Os serviços beneficiam 155 escolas em nove municípios.