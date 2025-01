Tom Jobim Musical estreia em São Paulo no Teatro Villa Lobos

Tom Jobim Musical estreia no Teatro Villa Lobos em São Paulo no dia 6 de março para contar a história da obra e da vida de Tom Jobim. O espetáculo, realizado com o apoio da BB Seguros, transporta o público para uma jornada que começa na praia de Ipanema dos anos 1950 e segue até suas conquistas internacionais em Nova York, quando a Bossa Nova foi projetada para o mundo.

Junto a Vinicius de Moraes e João Gilberto, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim liderou o movimento musical que gerou canções como “Garota de Ipanema”, “Desafinado”, “Corcovado”, “Águas de março” e “Wave” que até hoje fazem parte da identidade da cultura nacional.

Após temporada no Rio de Janeiro, cidade natal de Tom Jobim, o espetáculo chega a São Paulo para celebrar a vida e o legado do artista que projetou a bossa nova internacionalmente.

A produção, estrelada por Elton Towersey (Tom) e Otávio Müller (Vinicius), reúne um time de 27 atores e 13 músicos e conta com texto de Nelson Motta e Pedro Brício, direção musical de Thiago Gimenes e direção de João Fonseca — conhecido pelos musicais de Tim Maia, Cazuza e Cássia Eller.

O espetáculo também celebra as figuras que fizeram parte de sua história e da música brasileira, como Elis Regina, Elza Soares, Dolores Duran, Jair Rodrigues, João Gilberto, Frank Sinatra e o poeta Vinicius de Moraes, que compartilham com ele essa trajetória.

“A parte mais difícil de transformar sua vida e obra em um musical de teatro foi lidar com a qualidade de suas músicas: como escolher apenas 30? Canções como 'Garota de Ipanema' e 'Águas de Março' estão entre sucessos gravados por alguns dos grandes intérpretes de nossa era”, revela Nelson Motta, coautor do espetáculo.

Tom Jobim Musical é apresentado pelo Ministério da Cultura e BB Seguros, com patrocínio de MAPFRE e SABESP, e apoio de ALELO, BRAHMA e ATLAS SCHINDLER. A realização é assinada pelas produtoras Bonus Track e Bárbaro! Produções, lideradas por Luiz Oscar Niemeyer, Júlio Figueiredo e Bárbara Guerra.

“Nosso papel como empresa é gerar valor para o mercado, nossos clientes e também para a sociedade. E investir em projetos como este é uma forma de contribuir para a preservação e o desenvolvimento de expressões artísticas. Temos orgulho em atuar como um agente ativo na construção de uma sociedade integrada culturalmente”, diz Amauri Vasconcelos, presidente da Brasilseg, uma empresa da BB Seguros.

Tom Jobim Musical

Temporada: 06 de março a 15 de junho

Local: Teatro Villa Lobos - Shopping Villa Lobos

Endereço: Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 - Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo - SP

Faixa etária: 10 anos

Duração: 2h30 com 15 minutos de intervalo

Horários: quintas, às 20h / sextas, às 20h / sábados, às 16h e 20h e domingos, 15h e 19h

Ingressos em Sympla

Ingressos sem taxa de conveniência: bilheteria do Teatro Villa Lobos (nos dias de espetáculos, 3h antes do horário do espetáculo até o início da apresentação) ou no Totem de vendas no Shopping Villa Lobos (4º piso ao lado da bilheteria do Teatro).

Venda a grupos: [email protected]

Valores:

Ingressos: quintas-feiras, às 20h e domingos, às 19h

Plateia VIP: R$ 160,00 meia entrada e R$ 320,00 inteira

Plateia: R$ 130,00 meia entrada e R$ 260,00 inteira

Plateia Popular: Ingresso Popular Meia R$ 21,00 e Ingresso Popular Inteira R$ 42,00

Balcão: Ingresso Popular Meia R$ 21,00 e Ingresso Popular Inteira R$ 42,00

Ingressos: sextas-feiras, às 20h / sábados, às 16h e 20h / domingos, às 15h

Plateia VIP: R$ 175,00 meia entrada e R$ 350,00 inteira

Plateia: R$ 140,00 meia entrada e R$ 280,00 inteira

Plateia Popular: Ingresso Popular Meia R$ 21,00 e Ingresso Popular Inteira R$ 42,00

Balcão: Ingresso Popular Meia R$ 21,00 e Ingresso Popular Inteira R$ 42,00

Todas as sessões possuem audiodescrição e libras

*Clientes BB Seguros têm 30% de desconto nos ingressos inteiros, limitados a 4 ingressos por CPF.

Produção Geral

Luiz Oscar Niemeyer, Júlio Figueiredo e Bárbara Guerra

Realização – Bonus Track e Barbaro! Produções

Produzido através de um acordo especial com a Jobim Music.

Sobre as produtoras

Bonus Track

A Bonus Track é uma produtora de entretenimento carioca dirigida por Luiz Oscar Niemeyer e Luiz Guilherme. Com atuação em eventos nacionais e internacionais, organizou shows como o de Paul McCartney no Maracanã em 1990, para 184 mil pessoas, e o dos Rolling Stones na Praia de Copacabana, que reuniu 1,5 milhão de espectadores. Em 2024, produziu o show de encerramento da The Celebration Tour de Madonna, que atraiu 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana.

No Brasil, a empresa realizou turnês de artistas como Caetano Veloso, Maria Gadú, Los Hermanos e Capital Inicial, além de festivais como Hollywood Rock e MITA Festival. Em 2023, produziu a turnê de despedida de Roger Waters, This is Not a Drill, com apresentações em seis cidades, e a turnê de Paul McCartney, que passou por cinco cidades e teve oito shows.

A Bonus Track é responsável pela gestão do Teatro I Love PRIO e integra o consórcio para a recuperação do Canecão. Na área teatral, produziu espetáculos como Hebe, O Musical e Simbora – A História de Wilson Simonal. A produtora também atua em plataformas culturais por meio de parcerias com a Mangolab e a Gabarito & Forma.

Bárbaro! Produções

A Bárbaro! Produções, dirigida por Bárbara Guerra e Júlio Figueiredo, tem em seu portfólio peças e eventos variados. Entre as produções estão Donna Summer Musical, baseada no espetáculo da Broadway, Alegria Alegria, sobre os 50 anos da Tropicália, e Hebe – O Musical, dirigido por Miguel Falabella. A produtora também realizou Frozen in Concert, com apresentações no Parque Villa Lobos, e a exposição EXPODINOS – Patagotitan, O Maior Dinossauro do Mundo, em parceria com o Museu da Argentina.

Em 2023, produziu espetáculos sobre Elvis Presley (A Musical Revolution) e Tom Jobim (Tom Jobim Musical), abordando diferentes aspectos da cultura musical.