Carolina Vigna expõe 'Cadernos de Viagem' em Paris

A artista visual e pesquisadora brasileira Carolina Vigna apresenta a exposição Cadernos de Viagem: Monotipias no Maison de La Recherche da Université Sorbonne Nouvelle, em Paris. A abertura será realizada no dia 30 de janeiro de 2025, das 16h às 18h, e contará com uma conferência inaugural e demonstração ao vivo da técnica de monotipias em gelatina utilizada nas obras. A exposição ficará em cartaz até 6 de março de 2025, com entrada gratuita.

A série Cadernos de Viagem reúne 17 monotipias criadas a partir de fotografias de viagens trabalhadas digitalmente. As obras, de pequeno formato, remetem a páginas de um caderno de esboços. Carolina Vigna reinterpretou a técnica de impressão em gelatina, tradicionalmente associada à pintura acrílica, utilizando tinta a óleo para criar uma estética de imprecisão. Essa abordagem está relacionada às pesquisas poéticas e teóricas da artista sobre a noção de não-pertencimento, tema central de seu trabalho pós-doutoral na Sorbonne Nouvelle.

A conferência de abertura, ministrada em português, também inclui uma demonstração prática, durante a qual as monotipias realizadas serão oferecidas gratuitamente aos participantes. A exposição dialoga com a reflexão apresentada por Annie Ernaux em seu livro Os Anos (Gallimard, 2011): "Todas as imagens desaparecerão", expandindo a ideia para os lugares representados nas obras.

Sobre a artista

Carolina Vigna é uma artista visual multidisciplinar brasileira que trabalha com técnicas como pintura, fotografia, gravura e instalações interativas no campo das humanidades digitais. É autora, editora, professora e pesquisadora, com especialização em história da arte. Atualmente, realiza estágio pós-doutoral na Sorbonne Nouvelle, sob a orientação do professor Leonardo Tonus. Suas obras já foram expostas no Brasil e no exterior, incluindo o Museu da Imagem e do Som em Campinas, a Fundación Pedro Cano na Espanha e o Jardim Botânico da Universidade do Porto, em Portugal.

Serviço

Exposição: Cadernos de Viagem: Monotipias

Local: Maison de La Recherche da Université Sorbonne Nouvelle

Endereço: 4 Rue des Irlandais, 75005, Paris, França

Datas: 30 de janeiro a 6 de março de 2025

Horários: Segunda a sexta, das 9h às 19h

Entrada: Gratuita

Mais informações: vigna.com.br/cadernos