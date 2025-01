Santa Catarina tem crescimento de 71% no número de turistas internacionais em 2024

Foto: Marco Favero/Arquivo/Secom

De acordo com dados do Ministério do Turismo, Santa Catarina teve um aumento expressivo de +71,7% no número de turistas internacionais durante 2024. Assim, o estado catarinense foi o segundo com o maior crescimento, atrás apenas de Roraima (97%). Segundo o levantamento, Santa Catarina recebeu mais de 495 mil estrangeiros em 2024, sendo o quarto estado do Brasil com mais turistas de outro país.

Para a Secretária em exercício do Turismo, Catiane Seif, esses números resultam de um intenso trabalho e planejamento em fortalecer a imagem de Santa Catarina fora do Brasil. “Esse aumento significativo dos turistas internacionais é fruto do trabalho que o Governo Jorginho Mello fez em 2024, destacando Santa Catarina como um destino completo . Dessa maneira, para que 2025 seja ainda melhor, continuaremos trabalhando para desenvolver ainda mais todas as vocações turísticas do estado catarinense”, disse Catiane.

Outra ação importante para atrair turistas estrangeiros a Santa Catarina foram as articulações do Governo do Estado junto à iniciativa privada (Floripa Airport) que permitiram a abertura de rotas internacionais inéditas, conectando com destinos da América Central e do Norte e da Europa, entre outros.

Ainda, de acordo com os dados, o país todo teve um crescimento no número de visitantes internacionais, totalizando o maior número dos últimos 44 anos. Ao todo, o Brasil recebeu mais de 6,65 milhões de estrangeiros, 12,6% a mais do que em 2023.