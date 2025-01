Alta gastronomia: Delikatessen Buffet oferece menu exclusivo

A gastronomia brasileira tem recebido amplo destaque no cenário mundial. A diversidade e autenticidade da culinária foram reconhecidas em uma pesquisa do site especializado Taste Atlas, que colocou o país na 12ª posição do ranking das “100 Melhores Cozinhas e Pratos do Mundo”.



Além disso, no topo da lista dos melhores pratos entre todas as cozinhas, a picanha brasileira consolidou a posição do Brasil como um destino gastronômico de destaque. E a alta gastronomia também tem ganhado espaço em eventos como chás de bebês, aniversários infantis e corporativos, como explica a CEO da Delikatessen Buffet, Mariane Coelho.



“O mercado para buffet de alta gastronomia tem se tornado bastante promissor. Eventos de repercussão como casamentos, festas infantis de alto padrão e corporativos são os responsáveis por essa demanda. Até mesmo grandes coaches, com sua rede de relacionamentos e confrarias, giram a roda dos milhões em jantares e coqueteis de negócios”.



A empresa Delikatessen Buffet, que iniciou as atividades produzindo jantares em residências, passou a realizar grandes eventos oferecendo itens da alta gastronomia, como aniversário da filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, casamento dos empresários Thiago Nigro e Maíra Cardi, leilões do Ronaldo Fenômeno e do Instituto Neymar Jr., coletiva que divulgou a turnê comemorativa de 30 anos de carreira da cantora Ivete Sangalo, festa de 39 anos da cantora Simone Mendes e Kaka Diniz, festa surpresa ao Vittorio, filho da Adriane Galisteu, festa da apresentadora Ticiane Pinheiro, aniversário da Andrea Guimarães e festa do Janguiê Diniz.

“Cada evento tem seu menu específico, sugerido e elaborado pelo chef conforme o paladar, restrições e cultura do cliente. A sofisticação de menu está diretamente ligada às necessidades do contratante e podem ser personalizados com tendências internacionais e nacionais locais”, explica Mariane Coelho.



A empresária Mariane Coelho avalia que a alta gastronomia é imprescindível para o mercado de luxo brasileiro, já que o país é rico em diversidade de produtos e pessoas. “A cultura de ingredientes e tipos de alimentação são diferenciadas em cada estado. Por isso ela não se pauta somente na cozinha internacional, temos criações próprias e adequações às culinárias local e nacional”.

Entre os tipos de eventos realizados pela Delikatessen Buffet, e que oferecem menus de alta gastronomia, estão casamentos, bodas, corporativos, aniversários (adulto, infantil e festas de debutante), formaturas, chás de bebês, eventos sociais e lançamentos de empreendimentos imobiliários.



“Nosso time busca sempre estar capacitado para lidar com a demanda e, até mesmo por isso, restringimos uma quantidade específica de eventos para que possamos entregá-los com a qualidade desejada. Além disso, temos também uma escola de gastronomia a qual oferecemos diversos cursos para profissionais da área de buffet, atendendo internamente e também a outros buffets”, finaliza Mariane Coelho.



