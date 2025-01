ManpowerGroup está com mais de 1000 vagas abertas

A mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada no fim de novembro, revelou que a taxa de desemprego baixou para 6,2% no 3° trimestre do ano. No mesmo período do ano passado, a desocupação atingia 7,6% da população em idade de trabalhar (14 anos ou mais). Esse avanço se deve ao fato de que novas oportunidades de trabalho podem estar sendo abertas diariamente, já que a economia dá sinais de uma recuperação gradual.

A mais recente pesquisa de expectativa de emprego do ManpowerGroup Brasil identificou que 44% das empresas pretendem aumentar sua força de trabalho, trazendo uma expectativa de emprego de 27% no país.

O ManpowerGroup Brasil, uma consultoria de soluções de Recursos Humanos, está atualmente auxiliando empresas de diferentes ramos e portes em todo o país, disponibilizando mais de 1000 vagas de emprego. As oportunidades abrangem principalmente os setores de Alimentos e Bebidas, Produção e Fabricação, Administração de Empresas e Comércio, com vagas também disponíveis em diversos outros segmentos.

Os requisitos para candidatura variam, com algumas vagas exigindo apenas o Ensino Médio completo, e a experiência prévia não sendo um impedimento em algumas posições. Além disso, o ManpowerGroup Brasil oferece oportunidades inclusivas, reunindo posições para profissionais temporários e vagas afirmativas para mulheres, pessoas pretas e pessoas trans.

Essas vagas estão distribuídas por todas as cinco regiões do Brasil, englobando não apenas os grandes centros urbanos, mas também cidades do interior e litorâneas. Vale-transporte e outros benefícios corporativos são garantidos em todas as oportunidades.

Para mais informações e se candidatar, as pessoas interessadas podem acessar o Banco de Vagas do ManpowerGroup Brasil no seguinte link: https://vagas.manpowergroup.com.br/.