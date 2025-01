Retrospectiva 2024: Turismo catarinense tem ano de conquistas internacionais, ampliação de rotas aéreas e consolidação de projetos em todas as estações

Foto: Eduardo Valente/GOVSC

Santa Catarina fechou 2024 com resultados expressivos para o turismo, consolidando-se como um dos principais destinos nacionais e expandindo sua presença internacional. A Secretaria de Estado do Turismo (Setur/SC) investiu em ações estratégicas ao longo do ano, ampliando rotas aéreas, fortalecendo segmentos específicos e promovendo o estado em mercados-chave.

Participação em feiras estratégicas

Em 2024, a Setur marcou presença em importantes feiras de turismo, reforçando a internacionalização e as vocações turísticas do estado. Pela primeira vez, Santa Catarina participou da BTL, em Portugal, o que impulsionou as negociações com a TAP Portugal para o voo direto Florianópolis-Lisboa. Além disso, a participação na ExpoCatólica, em São Paulo, foi importante para mostrar o estado como um destino de turismo religioso, que possui o diferencial de ser atemporal, ajudando a diminuir a sazonalidade turística.

Foto: Reprodução/Secom SC

Expansão de rotas aéreas

Um dos grandes marcos do ano foi a ampliação das rotas aéreas internacionais. Pela primeira vez, Santa Catarina conta com uma conexão direta com a Europa, via Lisboa, e com a América do Norte, via Panamá. Além disso, o estado fortaleceu sua conexão com a América Latina, adicionando voos para destinos como Paraguai e Chile. Estas conquistas refletem o empenho da Setur e de seus parceiros para posicionar o estado como um hub turístico internacional.

Foto: Reprodução/Secom SC

Press Trip e promoção internacional

Com o lançamento do voo Florianópolis-Lisboa, a Setur organizou uma press trip para jornalistas portugueses. Durante a visita, os profissionais puderam explorar as atrações de Santa Catarina, resultando em ampla cobertura midiática e promoção do estado no mercado português. Essa iniciativa reforçou o compromisso de atrair novos turistas e promover a internacionalização do destino.

Turismo de entretenimento em destaque

A Setur também esteve presente na organização do show de Paul McCartney em Florianópolis, evidenciando o potencial do turismo de entretenimento. O evento atraiu milhares de visitantes, impulsionando a economia local e projetou a capital catarinense como palco para grandes eventos.

Estação Inverno 2024

A campanha Estação Inverno, lançada em 2023, ganhou ainda mais força neste ano. Focada no Oeste catarinense, a ação incluiu a produção de conteúdos audiovisuais e campanhas com influenciadores digitais, ampliando a visibilidade do turismo de inverno no estado e destacando as paisagens e experiências únicas da região.

Foto: Reprodução/Secom SC

Conexão com o trade turístico

As novas rotas e ações promocionais abriram portas para o fortalecimento de parcerias com o trade turístico internacional. Atração de investidores, conexões com empresários e ampliação de oportunidades para o turismo de negócios foram alguns dos resultados obtidos ao longo do ano.

Projeção para 2025

Com os avanços de 2024, Santa Catarina inicia 2025 com o compromisso de fortalecer ainda mais sua presença internacional e diversificar as experiências turísticas no estado. O trabalho contínuo entre o governo, o trade turístico e a iniciativa privada reforça a posição do estado como referência em inovação e qualidade no turismo.