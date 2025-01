Atleta de Itapipoca/CE participará de Mundial de Tiro

O Tiro Prático cresceu exponencialmente nos últimos anos com competições regionais, estaduais, nacionais e mundiais, assim como desafios europeus, latinos e Pan-Americanos.

Nesta modalidade o atleta participa de vários desafios dinâmicos em stages (pistas), uma mistura de precisão e velocidade, com alvos a distâncias variadas e de diversos tamanhos, alvos metálicos e até móveis.

Sobre o tiro, um fato importante da história a ser sempre lembrando é que em 1920, nas Olimpíadas da Antuérpia, na Bélgica, tivemos 21 atletas no tiro esportivo e lá, veio a primeira medalha olímpica para o Brasil, com Guilherme Paraense, no tiro rápido (25m) individual, e com Afrânio Antônio da Costa, conquistando a prata na pistola livre (50m) individual.

Paulo Henrique Bleasby, conhecido no meio como Pahe, é natural da cidade de Itapipoca no Ceará e é atleta profissional há nove anos, tendo participado de competições internacionais como o Campeonato Europeu em Corinto, na Grécia, o Mundial de Rifle em Oulu, na Finlândia, o Campeonato Latino-Americano que aconteceu em novembro deste ano em Córdoba na Argentina e está de malas prontas para representar o Brasil no Mundial de tiro na República Tcheca na modalidade Pistol Caliber Carbine, uma arma longa com munição de pistola 9mm, na divisão IRON, com mira aberta, sem uso de equipamento de mira eletrônico, como dot.

Pahe Bleasby é o atual Campeão Brasileiro na pistola .380, divisão light, classe A, com uma IMBEL MD2. Além disso, já foi vice-campeão Paulista na divisão mini-rifle com uma CBC 7022 way, e ficou em 4º lugar geral (OVERALL) no mini-rifle M10, no Campeonato Brasileiro deste ano, e compete por todo o Brasil com armas curtas e longas no IPSC, uma modalidade que cresce todos os anos em número de adeptos por todos os clubes de tiro no Brasil, devido à intensidade, mobilidade e quantidade de disparos por competição, em uma competição de nível 3 chega-se a dar até 400 disparos.

Apesar de todos os desafios, Pahe se tornou Bi-Campeão neste ano de 2024 na divisão Light com uma Pistola .380, na Classe A, e ficando entre os 5 melhores da divisão, (overall) e ainda sendo Campeão Brasileiro com a Equipe de São Paulo, essa divisão (Light) só existe no Brasil, justamente devido à dificuldade de competir com outros calibres mais difundidos em outros países como o 9mm, .40, 38 super, etc., e que no Brasil são restritos e com leis mais rígidas para aquisição.

Segundo Pahe, o grande desafio não são apenas as pistas ou as competições em si, mas a burocracia para a documentação e dificuldades em conseguir material e insumos para treinos e competições, pois o tiro, apesar do crescimento, está caminhando a passos curtos para uma fase de aceitação por empresas que não estão ligadas comercialmente a este esporte.

O Campeonato Mundial de CCP e Mini-rifle vai de 12 a 25 de maio de 2025 na cidade de Znojmo, na República Tcheca e Pahe Bleasby fará parte da delegação Brasileira.