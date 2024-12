BIC lança isqueiros inspirados em séries da Netflix

A BIC apresenta sua nova linha de isqueiros Decor, criada em parceria com a Netflix, com estampas exclusivas de três séries: Round 6, La Casa de Papel e One Piece. Com o conceito “Chama na Série”, a coleção tem como objetivo aproximar os fãs das produções e oferecer uma forma de expressar suas preferências de maneira personalizada.

O produto estará disponível no tamanho regular, com até 3.000 chamas. A campanha dos isqueiros BIC Decor acontecerá ao longo de 2025, com foco principal no início do ano, atrelado ao lançamento da 2ª temporada de Round 6. O lançamento terá presença nas plataformas Meta, TikTok e YouTube, além de mídia programática e Google Display. Influenciadores e personalidades também participarão para ampliar a campanha.

Estudos recentes refletem a tendência de personalização entre consumidores da Geração Z, com 58% dispostos a investir mais em produtos que expressam sua individualidade, segundo pesquisa da Publya. Além disso, dados do estudo “Eu nas Séries” indicam que 93% dos brasileiros acompanham séries, dos quais 66% se identificam com personagens, e 39% acreditam que essas produções representam sua personalidade. Essa preferência reforça a busca por produtos que traduzam estilo e referências culturais.

Com essa coleção, a BIC e a Netflix buscam celebrar o entretenimento e o lifestyle em produtos que simbolizam as produções, podendo proporcionar uma nova forma das pessoas expressarem sua paixão por personagens e narrativas que os representam.

A seleção das séries reforça essa conexão, trazendo títulos de impacto global. Round 6, por exemplo, detém o título de série mais assistida da Netflix, com mais de 111 milhões de espectadores em seu lançamento. Da mesma forma, La Casa de Papel e One Piece têm legiões de fãs e continuam a expandir seu público, tornando cada isqueiro um item colecionável para quem deseja levar consigo um símbolo das histórias assistidas pelo público.

“Com a nova linha BIC Decor, queremos proporcionar aos fãs uma experiência que vai além do simples uso do produto, permitindo que expressem sua identidade através das séries que os inspiram. Essa coleção reforça nosso compromisso em criar produtos que se conectam com a cultura e as preferências dos consumidores de forma autêntica e acessível", comenta o diretor de Marketing da BIC Brasil e Argentina, Abner Pizzo.