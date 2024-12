Atual Produções anuncia os espetáculos da temporada de 2025

Depois de apresentar, em 2024, as produções “Elvis, A Musical Revolution”, em São Paulo, e “Tom Jobim Musical”, no Rio de Janeiro, a Atual Produções, anuncia sua temporada de espetáculos para 2025.

O próximo ano será marcado por estreias de três espetáculos internacionais: “Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum”, “Dreamgirls” e “A Chorus Line”. Além disso, o musical que celebra a trajetória de Tom Jobim desembarca em São Paulo após temporada no Rio de Janeiro.

“Tom Jobim Musical” chega a São Paulo em março

O ano de 2025 começa com o retorno do espetáculo “Tom Jobim Musical”. A montagem retorna ao Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, no dia 2 de janeiro, para uma curta temporada até 23 de fevereiro. Em março, o musical desembarca em São Paulo, no dia 6 de março, no Teatro Villa Lobos, onde fica até 15 de junho.

Com texto de Nelson Motta e Pedro Brício, direção de João Fonseca, estrelada por Elton Towersey (Tom) e Otávio Müller (Vinicius) e elenco composto por 27 atores e 13 músicos, o espetáculo conduz o público em uma jornada desde a Ipanema dos anos 1950 até o reconhecimento internacional em Nova York.

Miguel Falabella estrela “Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum”

A comédia musical “A Funny Thing Happened on the Way to the Forum”, inspirada nas farsas do dramaturgo romano Plauto, estreia pela primeira vez no Brasil em uma montagem nacional estrelada por Miguel Falabella.

A trama, marcada por elementos clássicos da farsa teatral, apresenta trocadilhos e casos de confusão de identidade — frequentemente envolvendo disfarces — além de uma análise sobre as classes sociais. A história acompanha as artimanhas de Pseudolus (Falabella), um escravo astuto que busca conquistar sua liberdade ao ajudar seu jovem mestre a cortejar a vizinha.

Com músicas e letras de Stephen Sondheim, o espetáculo venceu o prêmio Tony de Melhor Musical em 1962, várias montagens na Broadway e no West End, além de uma adaptação cinematográfica.

A inédita montagem brasileira estreia em 13 de março no Teatro Claro Mais SP, em São Paulo, onde fica até 8 de junho. Os ingressos estarão disponíveis em 8 de janeiro.

“Dreamgirls” chega ao Brasil

O musical “Dreamgirls” é inspirado na trajetória de grupos femininos afro-americanos como as The Supremes, a trama retrata os desafios do racismo, da desigualdade de gênero e do alto custo do sucesso no mundo do entretenimento.

Desde sua estreia em 1981, o espetáculo acumula 6 Tony Awards, 2 Grammys e mais de 1.500 apresentações consecutivas na Broadway. Em 2006, ganhou uma adaptação para o cinema, estrelada por Beyoncé, Jennifer Hudson, Jamie Foxx e Eddie Murphy. Jennifer Hudson ganhou um Oscar pela interpretação de Effie White.

“Dreamgirls” será apresentada pela primeira vez no Brasil a partir de 31 de julho, no Teatro Santander em São Paulo, com direção de Gustavo Barchilon, e fica em cartaz até 30 de novembro.

“A Chorus Line”: um clássico do teatro mundial recebe nova montagem no Brasil

“A Chorus Line” estreou na Broadway em abril de 1975 e permaneceu em cartaz por 15 anos ininterruptos.

O musical revela os sonhos, as inseguranças e as histórias pessoais de dançarinos que disputam uma vaga no elenco de um espetáculo da Broadway. O musical chegou ao cinema em 1985, com a adaptação dirigida por Sir Richard Attenborough.

A nova montagem no Brasil vai celebrar os 50 anos de estreia do espetáculo, a partir de 18 de setembro, no Teatro Villa Lobos, em São Paulo, onde permanece até 14 de dezembro.

Atual Produções

Com quase 50 anos de trajetória, a Atual Produções, liderada pelos empresários Júlio Figueiredo e Bárbara Guerra, é hoje um dos nomes do entretenimento ao vivo no Brasil, responsável por produções e eventos do cenário cultural nacional.

A produtora participou da inauguração de espaços como o Allianz Parque, incluindo a apresentação de Paul McCartney, e o Teatro Santander, que apresentou a produção internacional do espetáculo “We Will Rock You”, com músicas da Banda Queen. Também participou em parceria com produtores nacionais da realização de festivais e shows internacionais de artistas consagrados mundialmente como Beyoncé, Green Day, Iron Maiden, The Black Eyed Peas e Lenny Kravitz.

No teatro, a produtora acumula a apresentação de espetáculos, junto com a Bárbaro! Produções, como “Donna Summer Musical”, estrelado por Karin Hils, Jeniffer Nascimento e Amanda Souza, “Zorro — Nasce uma Lenda”, com Marcos Mion, Leticia Spiller e Bruno Fagundes, e o “Alegria Alegria”, com Zélia Duncan. Outras produções incluem “Hebe — O Musical”, protagonizado por Débora Reis, e a turnê nacional e internacional da peça “A Mentira”, estrelada por Miguel Falabella e Danielle Winits. As empresas também trouxeram ao país o espetáculo da Disney, “Frozen in Concert”, montado em uma tenda de 4.000 metros quadrados no Parque Villa Lobos.

Além dos espetáculos teatrais, a Atual Produções investe em experiências culturais, como a exposição científica “EXPODINOS – Patagotitan, O Maior Dinossauro do Mundo”, desenvolvida em colaboração com o Museu da Argentina MEF.

Tom Jobim Musical:

Rio de Janeiro: 2 de janeiro a 23 de fevereiro – Teatro Casa Grande

Ingressos em: eventim.com.br

São Paulo: 6 de março a 15 de junho – Teatro Villa Lobos

Ingressos em: Sympla.com.br

Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum:

Estreia: 13 de março – Teatro Claro Mais SP

Temporada até 8 de junho

Ingressos à venda a partir de 8 de janeiro: uhuu.com

Dreamgirls:

Estreia: 31 de julho – São Paulo – Teatro Santander

Temporada até 30 de novembro

Ingressos à venda a partir de 20 de janeiro: Sympla.com.br

A Chorus Line:

Estreia: 18 de setembro – São Paulo – Teatro Villa Lobos

Temporada: até 14 de dezembro

Ingressos em: Sympla.com.br