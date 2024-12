Antonio Veylla lança obra "A Invencível Espada de Moisés"

O escritor, professor e ator Antonio Veylla Guilhade estreia na literatura com A Invencível Espada de Moisés, publicado pela Editora Viseu. Voltado ao público infantojuvenil, o livro é uma aventura que mescla ação, humor e dilemas morais.



A trama se desenrola em Asgard, uma antiga colônia medieval inglesa, onde Moisés, um jovem protagonista inspirado na figura bíblica, enfrenta o desafio de libertar seu povo. Dividido entre a honra à sua pátria e a lealdade ao rei Philippe, ele vê sua vida mudar drasticamente ao ser injustamente acusado de assassinato e banido do reino. Armado apenas com uma espada divina, herança de seu pai, e com o apoio de Rachel, seu grande amor, Moisés embarca em uma jornada de redenção e superação.



Além de ação e aventura, a obra aborda reflexões sobre perdão, resiliência e a capacidade de recomeçar. “Espero que meus leitores reflitam sobre recomeço, confiança e atitudes”, destaca Antonio Veylla.



Natural de Crato, no Ceará, Antonio Veylla Guilhade é formado em Letras pela Universidade Regional do Cariri (URCA) e traz para sua escrita a experiência como professor e ator de teatro. Com influências de literatura clássica e textos bíblicos, o autor dedicou anos de pesquisa para compor uma obra que une elementos de ação e reflexão.