Rio recebe a 12ª Tattoo Week, um dos maiores festivais de tatuagem do mundo

O Rio de Janeiro celebra a 12ª edição da Tattoo Week na cidade, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de janeiro (sexta a domingo), no Expo Mag, na Cidade Nova. Um dos maiores festivais do gênero no mundo e que já faz parte do calendário oficial da cidade, o evento este ano tem como foco ressaltar a tatuagem como um agente de transformação social. Entre as ações previstas, está o resgate da autoestima de mulheres vítimas de violência, pessoas trans ou que tenham passado por um câncer, cursos gratuitos de tatuagem e piercing para jovens de favelas e tatuagens de segurança para doentes crônicos, que podem salvar vidas em situações de emergência.

Quando um diabético desmaia na rua, por exemplo, o socorrista já sabe o que fazer, caso a pessoa tenha o símbolo da doença tatuado no braço, explica Esther Gawendo, diretora-executiva da Tattoo Week, ressaltando a versatilidade de uma simples tatuagem. “Vamos oferecer 100 vagas para micropigmentação de aréolas, sobrancelhas, lábios e bocas para mulheres que já passaram por um câncer ou foram vítimas de violência doméstica e que tenham a medida protetiva, assim como para transgêneros. Queremos levantar a autoestima dessas pessoas com as técnicas mais modernas de maquiagem definitiva em micropigmentação”.



A ação social é coordenada pela Tattoo do Bem com a parceria da Make Cake, estúdio do micropigmentador Alan Spadone.

Com mais de 220 estandes de profissionais reconhecidos no Brasil e no mundo e um público estimado de 30 mil pessoas durante o evento, a Tattoo Week irá apresentar novas técnicas, como o pontilhismo, além de desafiar artistas a fazerem uma homenagem ao Rio de Janeiro, na categoria especial, com o tema "Cidade Maravilhosa". O trabalho que fizer a homenagem mais impactante e que capture a essência do Rio de Janeiro, será o vencedor.

Esta edição contará, ao todo, com concursos em 28 categorias, entre tatuagem e piercing. Como já é tradição, o evento terá a eleição da Miss e do Mister Tattoo Week, no desfile que acontecerá no segundo dia do evento. Os candidatos desfilam com figurino à rigor. Os jurados irão avaliar beleza, postura e qualidade das tatuagens.

Enio Conte, idealizador da Tattoo Week, avalia que "quando um tatuador vence o concurso, ganha conceito, credibilidade e seus honorários crescem rapidamente".

Em parceria com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a Tattoo Week apresentou o projeto Esteriliza Rio para implementar centros de esterilização em favelas do Rio. A Tattoo Week doará equipamentos e treinará técnicos em biossegurança para o trabalho. O projeto terá a comunidade de São Carlos, no Centro, como projeto piloto e atenderá profissionais que trabalham com equipamento cortante ou perfurante como tatuadores, piercers, manicures e barbeiros.

São três dias para ficar por dentro das tendências da tatuagem, admirar bem de pertinho os melhores profissionais do mundo e também tirar aquela ideia da cabeça. Para fazer um trabalho definitivo é preciso ser maior de 18 anos, mas as crianças também poderão sair de lá com um desenho na pele.

"Nosso evento é familiar. Criamos um espaço kids para que os pais possam trazer as crianças para curtirem juntos a programação, que inclui oficinas de arte e tatuagens temporárias", convida Esther Gawendo.

Serviço

12ª Tattoo Week Rio

Espaço Mag – Rua Beatriz Larragoiti Lucas s/n- Cidade Nova, Centro- Rio (próximo das estações do metrô Estácio e Cidade Nova)

Horário: 12h às 22h

Entrada gratuita na sexta-feira, dia 24 de janeiro, com a doação de dois quilos de alimento não perecível

Sábado e domingo: ingressos a partir de R$ 25 | Ingressos on-line: em breve

Para maiores informações e inscrições, basta acessar: https://linktr.ee/atattooweek