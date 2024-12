Clube Sírio promove sessão gratuita de cinema, com o filme "Perdida no Deserto"

O Esporte Clube Sírio, por meio do seu Núcleo de Cultura Árabe, promoveu uma sessão de cinema gratuita e aberta ao público, com a exibição do filme "Perdida no Deserto", do diretor francês/saudita Meshal Al Jaser. A sessão ocorreu neste sábado, 14 de dezembro, fechando as exibições de 2024.

Fundado em 1917 e integrado à vida paulistana, o Esporte Clube Sírio faz parte dos clubes socioculturais e esportivos de São Paulo, oferecendo iniciativas de lazer, cultura e esporte para todas as idades e promovendo a preservação e a disseminação da cultura, das tradições, dos costumes e da hospitalidade árabes no Brasil.

Sobre o filme: