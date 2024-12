Brincando de Retalhos realiza turnê carioca

O espetáculo Brincando de Retalhados realizou uma miniturnê, com sete apresentações na cidade do Rio de Janeiro. Atendendo 770 crianças, que assistiram gratuitamente ao espetáculo, inclusive com intérprete de Libras e monitores, garantindo a acessibilidade para surdos e cegos.

É um espetáculo teatral para crianças de 0 a 6 anos, atendendo à primeira infância. Uma menina perde a sua bola amarela e precisa de ajuda para encontrá-la. Durante sua busca, encontra personagens interessantes, mas sempre muito ocupados.

É o que todos descobriram participando das cenas, dialogando com os personagens, cantando e brincando juntos.

“A classificação do espetáculo é livre, sendo exclusivo para o público da primeira infância. Isso faz com que a mensagem de conscientização ambiental, com o lúdico que o teatro proporciona, chegue até eles”, revela o produtor e diretor Patrick Moraes.

A turnê teve início no dia 4 de setembro, terminando no dia 11. As instituições atendidas foram: Creche Municipal Margarida Gabinal, INPAR, Centro Cultural Vivenda, EDI Ana Carolina Pacheco da Silva e Casa Emilien Lacay. Todas localizadas na Cidade de Deus e região.

Para que tudo isso se tornasse realidade e pudesse atender gratuitamente à população, o projeto Brincando de Retalhos foi contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, tendo a realização do Governo Federal e da Cia Atores de Mar’, sob o PRONAC 231442.

“Além do mais, Brincando de Retalhos tem uma temática muito interessante, pois visa cuidar do meio ambiente, que é essencial hoje em dia, como também incentiva os pequenos empreendedores. Já que o cenário, os figurinos e os fantoches foram desenvolvidos com material reciclável e com a ajuda de artesãs do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente das cidades de Guapimirim, Bom Jardim e Nova Friburgo”, relata o produtor e autor do espetáculo teatral, Mar’Junior.

Para quem quiser conhecer o projeto com mais profundidade, assistindo ao espetáculo na íntegra, além de fotos e depoimentos, basta acessar o site https://ciaatoresdemar.com.br/brincandoderetalhos2

Serviço



Brincando em Retalhos - 2ª temporada



Direção: Patrick Moraes e Mar’Junior



Texto: Mar’Junior e Marisa Maia



Elenco: Danilo Amaro e Iasmim Caetano



Produção: Cia Atores de Mar’



Coordenação de produção: Lara Seixas



Assistente de produção: Priscilla Moraes



Intérprete de Libras: Laura Mello e Patricia Silva



Fantoches: Ana Paula Caruba de Oliveira



Cenários e figurinos: Doroti Queiroz e Marlene Valença



Fotografia: Juliana Seixas



Classificação etária: livre

Contatos Cia Atores de Mar’



Redes sociais: @ciaatoresdemar



WhatsApp: (21) 964584532



E-mail: [email protected]