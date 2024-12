Tudo Para Brasileiros realiza prêmio no SeaWorld em Orlando

O parque SeaWorld, em Orlando, na Florida, foi o palco do Prêmio Tudo Para Brasileiros - SeaWorld Edition, que homenageou 100 brasileiros de diferentes áreas de atuação, que se destacam nos EUA. O evento, realizado pelo portal Tudo Para Brasileiros na última terça-feira, 10, reuniu mais de 300 convidados e contou com um jantar de gala e a entrega de troféus.

A cerimônia destacou empresários, líderes comunitários e profissionais, não apenas de Orlando, mas também de outras localidades, como Miami, Califórnia e Geórgia. A TV Connect USA, afiliada da CNN, realizou a cobertura completa, com transmissão ao vivo desde a chegada dos convidados no tapete vermelho até a entrega das premiações. A emissora SpotBrazil Radio e a revista Viver Magazine também cobriram todo o prêmio.

Este foi o primeiro evento deste porte, da comunidade brasileira, realizado dentro de um parque temático em Orlando.

O CEO do portal Tudo Para Brasileiros, o jornalista Géro Bonini, comentou sobre o evento: “Minha gratidão à equipe do Tudo Para Brasileiros, e todos envolvidos neste trabalho. Essa premiação é um tributo ao esforço dos brasileiros que se destacam nos EUA. No próximo ano, teremos eventos em outras cidades norte-americanas, além de Orlando, é claro”.