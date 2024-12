Du Rosa & Azul + Kids 2024 vem aí encerrando o ano esportivo em Santos

No próximo domingo, 15 de dezembro, a partir das 7h, o Centro Recreativo Rebouças será palco do Du Rosa & Azul + Kids 2024, evento que marca o encerramento do calendário esportivo de Santos. A competição reúne participantes de todas as idades, reforçando a prática esportiva como um pilar para a qualidade de vida e a integração social.

Organizado pela Nunes Projetos Incentivados e ADECS Santos, o evento retorna pelo segundo ano consecutivo e traz como embaixadores Val Tomazini e Monique Florindo, atletas reconhecidos pelo trabalho na promoção do bem-estar e da inclusão por meio do esporte. Para o secretário de Esportes de Santos, Gelasio Fernandes, o Du Rosa & Azul cumpre um papel fundamental na formação de futuros atletas e no incentivo à prática esportiva entre os santistas.

“Esse evento vai ao encontro do trabalho que temos realizado na Semes com o objetivo de fomentar o esporte entre um número cada vez maior de santistas. Iniciativas como essa, que incentivam a participação de crianças, são as grandes responsáveis não só pela formação dos futuros atletas, mas também por incentivar a participação do santista em geral, porque são distâncias curtas para que todos se animem a participar. Uma cidade onde as pessoas praticam esporte é uma cidade mais saudável”, destacou Gelasio.

O evento contará com provas de duathlon para adultos, com percursos de 2,4 quilômetros de corrida, 9 quilômetros de ciclismo e mais 1,2 quilômetros de corrida, além de trajetos adaptados para crianças na categoria Kids: 200 metros para os pequenos de 4 a 6 anos, 300 metros para a faixa de 7 a 9 anos e 600 metros para os de 10 a 12 anos. Todos os participantes receberão medalhas comemorativas e kits exclusivos.

As largadas começam cedo, às 7h, com as mulheres na modalidade Bike TT/Road, seguidas pelas mulheres da modalidade MTB/Similares às 8h. Os homens entram em cena às 9h e 10h, nas respectivas modalidades, e as crianças da categoria Kids inicia suas atividades às 11h. É recomendável que os participantes cheguem ao local com pelo menos uma hora de antecedência para evitar imprevistos e garantir a organização do evento.

Os três primeiros colocados em cada categoria adulta serão premiados, considerando faixas etárias e tipos de bicicleta, enquanto as crianças serão homenageadas com medalhas de participação, reforçando o caráter educativo e inclusivo do evento.

Mais informações em: Ticket Sports.

O Du Rosa & Azul + Kids 2024 tem Patrocínio: DP World; Realização: ADECS Santos e Nunes Projetos Incentivados; Apoio: Trasmontano, Hospital IGESP, IronMãe, Sub8, Yopp, Movimento ODS, ACS, Sanmell Motos, BIZ, PROMIFAE, e Prefeitura Municipal de Santos.

