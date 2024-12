Patrus Transportes investe em ações sociais para comunidades

A Patrus Transportes mantém uma atuação voltada para o desenvolvimento de projetos que promovem a inclusão e apoiam o desenvolvimento das comunidades onde atua, em linha com sua política de compromisso social. Por meio do Instituto Marum Patrus (IMAP), pilar social da empresa, ela conduz mais de 25 ações anualmente, beneficiando centenas de pessoas com iniciativas de capacitação, inclusão e assistência social. Desde a sua criação, em 2008, até o ano passado, já foram investidos R$6,5 milhões em ações sociais, impactando mais de 183 mil pessoas.

Os projetos têm como público-alvo colaboradores da Patrus Transportes, instituições do terceiro setor e a comunidade do entorno das unidades da empresa e se concentra em três pilares – assistência social, capacitação profissional e voluntariado. Entre os programas desenvolvidos está o "Jovem no Transporte", programa que capacita adolescentes em situação de vulnerabilidade social para atuar no setor de transporte e logística, com foco na oferta de qualificação e oportunidades para o primeiro emprego. Essa iniciativa, presente nas regiões de Contagem (MG), Juiz de Fora (MG), estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, tem transformado a realidade de muitos jovens, proporcionando-lhes uma nova perspectiva de futuro. Até o ano passado, o projeto já capacitou 337 jovens formados em sete unidades, dos quais 50% foram contratados.

De acordo com a gerente de responsabilidade social do Instituto Marum Patrus, Olga Mendes, o objetivo do Instituto é contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, capacitando, incluindo e dando suporte às pessoas que mais precisam. “As ações que promovemos, como o 'Jovem no Transporte', o 'PSIU' e o 'Reformar', representam nosso compromisso com a transformação social, promovendo dignidade, oportunidade e inclusão”, ressalta.

Outra ação significativa é o Programa Social de Inclusão Unificada (PSIU) que é dedicado à inclusão de pessoas com deficiência no quadro de funcionários da empresa, fortalecendo a diversidade e criando um ambiente de trabalho acolhedor e inclusivo.

O "Um Dia IMAP para Reformar" realiza obras de infraestrutura e de ampliação das casas de colaboradores que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O projeto tem o objetivo de dignificar a vida dos trabalhadores e seus familiares. Para a escolha das casas, é aberto um edital, com uma análise socioeconômica. As inscrições são avaliadas por um comitê por meio de um vídeo descritivo do local e de uma carta relatando a história de vida da família. Desde 2019, vinte casas foram reformadas e R$540 mil investidos.

O Instituto Marum Patrus desenvolve iniciativas de responsabilidade social que visam contribuir para a transformação das comunidades em que está presente. Por meio de ações contínuas e programas direcionados, a Patrus Transportes busca gerar impactos positivos, ampliando oportunidades e fortalecendo a inclusão social. Essas iniciativas têm como objetivo promover benefícios concretos para as famílias envolvidas e apoiar o desenvolvimento das gerações seguintes.